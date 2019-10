Offerte Bitdefender, 50% di sconto per il mese per la sensibilizzazione sulla sicurezza informatica

In occasione del mese per la sensibilizzazione sulla sicurezza informatica, Bitdefender ha deciso di promuovere la propria soluzione di sicurezza grazie ad un mese dedicato allo sconto dei suoi prodotti a pagamento.

Grazie alla nuova direttiva europea sulla sicurezza informatica, il GDPR, l’Unione Europea è già da tempo tra le nazioni più interessate alla cyber sicurezza ed alle materie ad esse connesse. Il tema della sensibilizzazione alla sicurezza informatica, tuttavia, deve ancora farne di strada affinché tutti i cittadini del mondo si impegnino nella protezione e nel rispetto della sicurezza e della privacy informatica ed ecco perché, già da qualche tempo, il mese di ottobre è stato eletto “mese per la sensibilizzazione sulla sicurezza informatica”. Seguendo l’iniziativa, quindi, Bitdefender, popolarissima azienda di software antivirus ha deciso di promuovere la propria soluzione di sicurezza grazie ad un mese dedicato allo sconto dei suoi prodotti a pagamento.

Le soluzioni sono 3, e sono dedicate alla protezione dei vostri PC a 360°, con anche un pacchetto dedicato esclusivamente alla sicurezza internet. La garanzia è quella di un brand che, da tempo, si è specializzato nella protezione senza dimenticare l’impatto sulle prestazioni dei PC, con software leggeri ma, non per questo, meno affidabili della concorrenza e per questo caldamente consigliati anche dalla Redazione di Tom’s. Vediamo insieme le promozioni.

Offerte BitDefender

fino a 3 dispositivi / 1 anno

Protezione base per Windows PC

Uprade automatici

Supporto online gratuito

fino a 5 dispositivi / 1 anno

Protezione completa per Windows

Protezione completa per macOS

Protezione completa per iOS e Android

Uprade automatici

Supporto online gratuito

fino a 3 dispositivi / 1 anno

Protezione avanzata per Windows PC

Uprade automatici

Supporto online gratuito

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!