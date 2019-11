Offerte del giorno Amazon: oltre 700€ di sconto su Microsoft Surface Book 2!

Scopriamo insieme quelle che sono le offerte del giorno di Amazon per oggi, martedì 5 novembre.

Nell’attesa che arrivi il tanto atteso Black Friday 2019, continuano le offerte Amazon per il mese di novembre, con sconti così buoni da far pensare già ai regali di Natale. Come immaginerete, noi di Tom’s saremo in prima linea per offrirvi tutte, ma proprio tutte le offerte di quello che sarà l’attesissimo “venerdì nero”, ma non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite le nostre pagine dedicate al Black Friday ed ai Regali di Natale 2019. Non ve ne pentirete!

Detto questo, diamo insieme un’occhiata alla selezione di sconti del giorno offertici da Amazon che, come sempre riesce a sorprendere i suoi clienti per la qualità degli sconti proposti tra cui oggi spiccano le offerte relative ai notebook 2-in-1 Microsoft Surface Book 2 che, solo per oggi, saranno in sconto su quantità limitati a prezzi incredibili! Stiamo parlando di tagli di prezzo che vanno dai 750 ai 900 euro a seconda del modello, permettendovi così di acquistare un prodotto top di gamma ad un prezzo davvero incredibile. Un esempio?

Microsoft Surface Book 2 da 15″ supportato da processore Intel Core i7-8650U di ottava generazione e da NVIDIA GeForce GTX 1060 è disponibile al prezzo di 2.999,00€, con uno sconto di 900€ sugli originali 3.899,00€! Un prezzo fantastico se si considera che neanche lo store Microsoft aveva mai offerto sconti così corposi sulla sua gamma Surface!

Leggero, potente e davvero versatile sia per lo studio che per il lavoro, il Surface Book 2 è un’ottima alternativa al classico notebook, complice la possibilità di utilizzarlo sia in modalità portatile che tablet che studio. Dotato di pennino tattile e di uno schermo ampio ma molto luminoso, può essere la vostra occasione per armarvi di un ottimo compagno da lavoro ad un prezzo davvero concorrenziale, con in più la garanzia qualitativa Microsoft e quella di vendita di Amazon.

Di seguito la nostra selezione di promozioni mentre, come sempre, cliccando sul banner sottostante potrete accedere all’intera proposta di prodotti in sconto per oggi. Buono shopping!

