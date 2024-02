Office 2021 a meno di 93€ su Amazon

Microsoft 365 è una delle suite di software più celebri e utilizzate, ma l'idea dell'abbonamento non è adatta a tutti. Per chi è alla ricerca di un'alternativa che preveda un unico pagamento, senza la necessità di rinnovi periodici, abbiamo una notizia interessante: su Amazon è disponibile oggi Office 2021 Home & Student a un prezzo vantaggioso. Potrete accedere a questa celebre collezione di strumenti essenziali per la produttività pagando solo 92,99€ invece del prezzo standard di 149,00€.

Office 2021 Home and Student, chi dovrebbe acquistarlo?

Per utenti alla ricerca di una soluzione affidabile e completa per la loro produttività domestica o scolastica, Office 2021 Home and Student rappresenta il software ideale. Con un costo attuale di 92,99€, rispetto al prezzo originale di 104,99€, questo pacchetto software risponde alle esigenze di chi necessita delle applicazioni Office classiche come Word, Excel e PowerPoint.

Progettato per funzionare su un singolo dispositivo, sia esso Windows o Mac, il prodotto è perfetto per studenti, insegnanti e professionisti che desiderano strumenti robusti per la creazione di contenuti, l'elaborazione di dati e la presentazione di progetti. Office 2021 Home and Student oltre a soddisfare le complessità legate alla produttività personale e scolastica, include supporto tecnico per 60 giorni senza costi aggiuntivi, offrendo così un ulteriore strato di sicurezza e assistenza.

Come detto, la licenza d'uso garantisce che il software possa essere acquistato una tantum, eliminando la preoccupazione di abbonamenti ricorrenti. Questo rende il prodotto attraente per chi preferisce un pagamento unico per l'acquisto di software, assicurando accesso a lungo termine alle funzionalità essenziali che migliorano l'efficienza e la gestione dei compiti quotidiani.

Vedi offerta su Amazon