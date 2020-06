One Netbook OneGX1, il laptop da gaming a metà strada tra Alienware Area 51m e Nintendo Switch

One Netbook, società già conosciuta per i suoi prodotti indirizzati ad un pubblico amante dei dispositivi di piccole dimensioni, ha presentato di recente il suo OneGX1, laptop equipaggiato con un display da 7” pensato per essere utilizzato come sistema da gaming e dall’aspetto simile ad una versione ridotta dell’Alienware Area 51m.

Ecco le specifiche tecniche:

Schermo Display touchscreen con diagonale da 7” e risoluzione di 1900 x 1200 pixel CPU Processore Intel Core di decima generazione i5-10210Y “Amber Lake” con Intel UHD Graphics da 24 EU (consumo pari a 7W) RAM 8 o 16GB di LPDDR3 Archiviazione 256 o 512GB M.2 PCIe NVME SSD, microSD Porte USB Type-C, USB 3.0 Type-A, micro HDMI, jack audio da 3,5mm Scheda di rete Wi-Fi 6, Bluetooth 4.2 + 4G LTE opzionale + soluzione su scheda M.2 opzionale Batteria 12.000mAh (3,7V), supportata la ricarica rapida PD 2.0 Input Tastiera retroilluminata RGB, touch-point affiancato dai pulsanti del mouse, touchscreen, controller wireless (opzionale) Dimensioni e peso Telaio in alluminio 173 x 136 x 21 mm, 620g

One Netbook offrirà diverse configurazioni a partire da 839$ con una dotazione che comprende 8GB di RAM, 256GB di SSD e scheda di rete Wi-Fi, sino ad arrivare ai 1318$ necessari per acquistare il modello di punta con 16GB di RAM, 512GB di SSD e modulo 5G. I controller rimovibili sono venduti separatamente a 45$ e richiamano fortemente il concetto di Nintendo Switch. L’azienda inizialmente era intenzionata ad impiegare le CPU Intel Tiger Lake, le quali avrebbero offerto prestazioni grafiche migliori grazie alla GPU integrata più potente, basata sull’architettura Xe e dotata di 96EU. Tuttavia, per ragioni di tempo, è stato deciso di realizzare ora la versione con Amber Lake, garantendo performance accettabili con i videogiochi meno impegnativi, mentre per quelli tripla A sarà necessario affidarsi a servizi di cloud gaming come GeForce Now e Google Stadia.

In ogni caso, One Netbook intende commercializzare una nuova versione dotata di Intel Tiger Lake in futuro, che prenderà il nome di OneGX1 Pro, con il resto della configurazione che dovrebbe ricalcare quella attuale. Quasi sicuramente, però, dovremo aspettarci di sborsare una cifra maggiore per portarcelo a casa.