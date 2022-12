Il nome OnePlus non può far altro che rimandare agli smartphone, dato che rappresenta uno dei principali costruttori attivi nel settore. Di recente sembra che l’azienda abbia deciso di espandersi anche in altri segmenti, come quello delle periferiche per PC, dove ha intenzione di debuttare con la sua prima tastiera meccanica compatibile con Windows, MacOS e Linux. Il nuovo prodotto è votato alla personalizzazione, sfoggiando tra le particolarità anche un firmware open-source.

La tastiera è stata già anticipata da OnePlus all’inizio di questo mese, mentre già dal prossimo dovrebbe essere disponibile una versione di test, per cui la casa ha già raccolto il feedback necessario. Secondo “Percy T.”, product marketing manager di OnePlus e autore di un relativo post nel forum della community, la nuova tastiera sarà realizzata in collaborazione con Keychron e avrà un layout in stile MacBook, mantenendo la compatibilità con gli altri ecosistemi attraverso un interruttore scorrevole. La scocca sarà interamente realizzata in alluminio con lavorazione CNC, a differenza di molti modelli che fanno invece uso di plastica nella parte posteriore. Il prodotto potrebbe quindi pesare più del solito, oltre ad avere un profilo leggermente basso, almeno stando alle preferenze della community di OnePlus.

Fonte: OnePlus

La tastiera pare, a ogni modo, non essere adatta a chi ama il classico suono emesso dagli switch meccanici: con lo scopo di attutirlo il più possibile, OnePlus adotterà infatti un design a doppia guarnizione. Tra le altre caratteristiche c’è anche la possibilità di rimuovere a caldo gli switch, agevolandone così un’eventuale sostituzione o personalizzazione, oltre a funzionare con il software VIA (da non confondere con VIA Technologies) per la configurazione del firmware open-source, con cui sarà possibile creare nuovi livelli di illuminazione RGB, macro e altre funzionalità.

La tastiera di OnePlus dovrebbe debuttare a febbraio 2023, per essere disponibile nei mesi successivi.