Con oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo, ONLYOFFICE Workspace, la piattaforma software open-source dedicata all’elaborazione avanzata e sicura dei documenti creata per le aziende di qualsiasi dimensione, è ai vertici nel proprio settore.

ONLYOFFICE Workspace comprende potenti applicativi, che permettono la gestione dei file, dei progetti e della posta, oltre ad un CRM, diagramma di Gantt, calendari e altri strumenti di produttività. Le funzionalità della suite, inoltre, possono essere facilmente estese utilizzando dei plugin.

Gli sviluppatori della popolare suite da ufficio sono sempre al lavoro per migliorare il prodotto e aggiungere ulteriori funzionalità: pochi giorni fa vi abbiamo parlato dell’integrazione di ChatGPT in ONLYOFFICE, e prima ancora dell‘uscita di ONLYOFFICE Docs 7.3.

Siamo lieti di annunciare che ONLYOFFICE Workspace giunge finalmente alla versione 12.5, introducendo una serie di interessanti caratteristiche. In particolare, è stata dedicata attenzione all’aspetto della sicurezza, alla gestione dei documenti condivisi e all’interfaccia grafica, così da fornire agli utenti un prodotto ancora più completo ed efficiente. Ora andiamo ad approfondire le principali novità di questa release.

Sicurezza migliorata

Per quanto riguarda la sicurezza, ONLYOFFICE Workspace 12.5 offre una serie di migliorie, quali:

Più sicurezza durante il login. È possibile impostare un limite di tentativi di accesso falliti, un tempo di blocco del portale di login e la durata della verifica dell'indirizzo IP. In questo modo, l'account dell'utente è protetto da eventuali attacchi hacker provenienti da terzi e ulteriori richieste di login provenienti da indirizzi IP che hanno superato il limite di tentativi di accesso saranno bloccate per un periodo di tempo stabilito in precedenza. Trovate le nuove impostazioni di sicurezza in: Impostazioni -> Sicurezza -> Accesso al portale -> Impostazioni di accesso

. È possibile , un e la . In questo modo, e ulteriori richieste di login provenienti da indirizzi IP che hanno superato il limite di tentativi di accesso saranno bloccate per un periodo di tempo stabilito in precedenza. Trovate le nuove impostazioni di sicurezza in:

White List di indirizzi IP. È possibile inserire un elenco di indirizzi IP affidabili per utenti e amministratori, rendendo così ancora più sicuro l'accesso alla piattaforma. Ecco dove trovare l'opzione: Impostazioni -> Sicurezza -> Accesso al portale -> Sicurezza IP

. È possibile inserire un elenco di indirizzi IP affidabili per utenti e amministratori, rendendo così ancora più sicuro l’accesso alla piattaforma

Autenticazione a 2 fattori migliorata. È possibile identificare indirizzi IP affidabili per i quali l'autenticazione a 2 fattori non è richiesta, e al contempo indirizzi IP per i quali è invece obbligatoria. Ecco dove si trova: Impostazioni -> Sicurezza -> Accesso al portale -> Autenticazione a due fattori

. È possibile identificare indirizzi IP affidabili per i quali l’autenticazione a 2 fattori non è richiesta, e al contempo indirizzi IP per i quali è invece obbligatoria.

Nuove impostazioni per le password. È ora possibile impostare il numero massimo o minimo di caratteri utilizzabili per la password, offrendo così un ulteriore livello di sicurezza. Qui potete modificare questo parametro: Impostazioni -> Sicurezza -> Accesso al portale -> Impostazioni della sicurezza della password



Nuova gestione ottimizzata dei documenti

La gestione dei documenti condivisi è stata notevolmente migliorata in questa nuova versione. Nel modulo Documenti, ora è possibile generare diversi link per la condivisione esterna dei file desiderati, e impostare limiti di tempo e password per la visualizzazione esterna dei documenti condivisi.

Inoltre, è possibile condividere tramite link esterni intere cartelle con il relativo contenuto. Vi ricordiamo che le funzioni di sicurezza discusse nel precedente paragrafo relative all’impostazione di limiti di tempo e di password per la visualizzazione sono utilizzabili anche per la condivisione delle cartelle.

Arriva il tema scuro

ONLYOFFICE Workspace 12.5 introduce anche il tema scuro, offrendo una modalità di visualizzazione più riposante per la vista in ambienti poco illuminati. Attivando questa modalità, infatti, i documenti avranno uno sfondo scuro, offrendo un’esperienza di lavoro più confortevole.

Ecco dove attivare la modalità scura:

Profilo -> Tema dell’interfaccia -> Tema chiaro / Tema scuro / Usare il tema del sistema

Migliorata la gestione della posta

Infine, tramite IMAPSync è ora possibile sincronizzare le bozze con il client di posta elettronica preferito, offrendo così un’esperienza di lavoro ancora più fluida e continua. Creando una bozza, quest’ultima sarà disponibile sia sul portale del vostro client di posta che sullo spazio di collaborazione ONLYOFFICE Workspace, in modo da poter lavorare con maggiore continuità e comodità.

Altre novità della versione 12.5

Ora è possibile impostare, attivare e modificare la quota di archiviazione predefinita per ciascun utente all’interno della sezione Statistiche.

Aggiunte nuove valute all’interno del modulo CRM: Kwanza angolano non convertibile (AOA) e Bolivar Soberano venezuelano convertibile (VES).

Possibilità di utilizzare certificati autofirmati per SSO e WebDAV.

Miglioramenti per il pannello di controllo, con impostazioni riviste per la connessione ad archivi di terze parti, logo a tema scuro nelle impostazioni di personalizzazione, possibilità di modificare la quota di memoria utilizzabile.

Nuovo campo “Lead” utilizzabile in ambito dei Team.

Ottimizzazioni per i portali che hanno un grande numero di utenti.

Se non avete ancora testato il pacchetto di applicazioni web per la gestione e la collaborazione efficiente del vostro team ONLYOFFICE Workspace, è arrivato il momento giusto per farlo. Scoprite tutte le novità della versione 12.5 e sperimentate una suite per ufficio davvero completa ed efficiente. ONLYOFFICE è una soluzione completa ed in continua evoluzione, con app desktop e mobile disponibili per Windows, Linux, MacOS, iOS e Android, che rendono l’esperienza utente multipiattaforma completa e confortevole.

Il bundle delle app di produttività ONLYOFFICE Workspace aggiornato include l’ultima versione degli editor online ONLYOFFICE Docs con ruoli di destinatario per il riempimento dei moduli compilabili, SmartArt, Watch Window, equazioni Unicode e LaTeX, plugin ChatGPT e Zoom e altre funzionalità. Vi rimandiamo al sito ufficiale di ONLYOFFICE per maggiori informazioni.