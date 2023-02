È stato presentato ufficialmente OnlyOffice Docs 7.3. Si tratta di una nuova versione del software, che presenta diversi strumenti progettati per migliorare la produttività e la sicurezza, confermandosi ancora una volta come una scelta vincente per i professionisti e le piccole/medie imprese di ogni settore.

Tra le novità che OnlyOffice Docs 7.3 porta con sé, segnaliamo i moduli avanzati, l’inserimento della grafica SmartArt, la protezione dei lavori con password, le elaborazioni delle formule, la possibilità di incollare le diapositive e molto altro ancora.

ONLYOFFICE Docs 7.3: nuove funzioni

Da questa corposa lista di funzioni, non possiamo esimerci dal parlarvi della possibilità di creare, e assegnare, i vari ruoli ai destinatari, per permettere una più chiara compilazione dei campi. Grazie a questa nuova funzione la gestione dei documenti interni, e soprattutto la loro compilazione, diventa molto più agile ed efficiente. Inoltre, con la nuova funzione “Moduli Avanzati“, ogni utente potrà riconoscere al volo i campi che dovrà compilare.

OnlyOffice Docs v7.3 offre una vasta scelta di campi pronti all’uso, pensati per rendere più rapida la creazione dei moduli. Data, ora, codice postale e carta di credito, sono solo alcune delle opzioni a disposizione per l’utente. Infine, nei futuri aggiornamenti previsti dagli sviluppatori, verranno introdotte le possibilità di impostare i ruoli dei destinatari con specifiche restrizioni e firme elettroniche.

Passando all’editor di testo OnlyOffice Docs 7.3 porta con sé gli oggetti grafici SmartArt, come Processo, Gerarchia, Matrice, ecc., pronti da inserire nei documenti di testo, fogli di calcolo e diapositive.

Questa opzione permette agli utenti di creare una rappresentazione visiva delle proprie informazioni e idee in modo più rapido e intuitivo. L’utilizzo di elementi SmartArt permette di organizzare e visualizzare le informazioni in una forma più accattivante e interessante, rendendo più facile per il pubblico comprendere e ricordare i concetti presentati.

Un’altra importante novità è legata alla protezione di documenti estesa. Cosa si intende? La versione 7.3 di ONLYOFFICE Docs offre agli utenti un’altra opzione di sicurezza per proteggere i propri documenti di testo con password.

Questa funzione consente di specificare il livello di autorizzazione per le azioni che possono essere eseguite sul file, come la lettura, la compilazione dei moduli, l’aggiunta di commenti o il monitoraggio delle modifiche.

ONLYOFFICE 7.3 ha implementato anche una potente funzione per la creazione di equazioni matematiche. Questa opzione permette agli utenti di sfruttare la sintassi Unicode o LaTeX per creare equazioni complesse con precisione e facilità.

Questa funzione è stata progettata per soddisfare le esigenze degli utenti che lavorano in ambito scientifico o accademico, dove la rappresentazione precisa di equazioni matematiche è fondamentale.

ONLYOFFICE Docs 7.3: le novità dell’editor di fogli di calcolo

Passando ai fogli di calcolo OnlyOffice Docs 7.3 porta con sé la nuova funzione di Watch Windows (Finestra di controllo) per rendere il lavoro con i fogli elettronici ancora più semplice e comodo.

Con questa opzione perfetta per chi lavora con grandi quantità di dati e desidera tenere sotto controllo i risultati delle proprie formule, gli utenti possono monitorare in modo facile e rapido i risultati delle formule e i calcoli all’interno di file di grandi dimensioni, senza la necessità di passare continuamente da una parte all’altra del foglio elettronico o di eseguire ripetute scorribande.

Sono state aggiunte 13 nuove formule per una elaborazione dei dati più precisa, tra cui TEXTBEFORE, VSTACK, WRAPROWS, CHOOSEROWS e molte altre.

ONLYOFFICE Docs 7.3: le novità delle presentazioni

Non possiamo poi dimenticarci delle presentazioni. La versione 7.3 di OnlyOffice, infatti, introduce nuove scorciatoie da tastiera per lavorare più velocemente con l’inserimento di diapositive nell’editor di presentazioni.

Gli utenti possono scegliere di utilizzare il tema di destinazione, mantenere la formattazione originale o inserire solo un’immagine. Per rendere la creazione delle diapositive più semplice e intuitiva, le impostazioni per le guide e le griglie sono ora disponibili nella scheda Visualizza e nel menu contestuale della diapositiva.

ONLYOFFICE Docs 7.3: le migliorie nell’esperienza d’uso

Come avete visto sono tantissime le novità della versione 7.3 di ONLYOFFICE. Oltre a quelle già approfondite in questo articolo, l’editor di documenti di testo ha introdotto una serie di miglioramenti nell’interfaccia per offrire un’esperienza utente più intuitiva e confortevole.

Ad esempio, gli sviluppatori hanno integrato una barra di scelta rapida per le equazioni, che consente di accedere rapidamente a un’ampia selezione di formule matematiche, e un pulsante delle statistiche del documento, che fornisce informazioni dettagliate sul numero di pagine, parole, caratteri e altro ancora.

Inoltre, sono state introdotte pre-impostazioni per l’inserimento di caselle di testo orizzontali e verticali e la possibilità di mostrare o nascondere i pannelli laterali sinistro e destro nella scheda Visualizza. Altri miglioramenti includono impostazioni di rotazione per grafici 3D e la disponibilità di dizionari per la lingua uzbeka, sia in caratteri cirillici che latini.

Vi ricordiamo che OnlyOffice è un progetto open-source focalizzato sull’elaborazione avanzata e sicura dei documenti. Con oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo, si è rivelato uno dei software più utilizzati nell’ambito della produttività da ufficio, diventando uno dei punti di riferimento per quanto riguarda la gestione dei flussi di lavoro di numerose aziende.

La suite per ufficio è conforme al GDPR e comprende editor basati sul Web per documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni, oltre a un creatore di moduli, un visualizzatore e un convertitore per file in formato PDF.

OnlyOffice Docs è completamente compatibile con i file OOXML e fornisce agli utenti centinaia di strumenti di formattazione e styling, oltre a garantire una vasta gamma di opzioni per quanto concerne le funzioni pensate per la collaborazione in locale e in remoto. Gli editor, infatti, sono dotati di modalità di co-editing in tempo reale, di blocco paragrafi, commenti, revisioni, chat integrata e cronologia delle versioni.

La suite può, infine, essere connessa a varie piattaforme cloud come WordPress, Jira, Nextcloud, Moodle, ownCloud, Seafile, Confluence e molte altre.