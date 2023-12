Microsoft 365 & Office: scopri le nuove offerte Amazon fino al 24%

Microsoft 365 e Office sono, certamente, tra le suite di produttività più essenziali per un PC. Sicuramente avrete aperto almeno una volta un file Word o Excel, e se ogni volta che lo fate vi compare la notifica di scadenza del periodo di prova, con conseguente limitazione delle funzionalità della suite o impossibilità di aprirla, Amazon offre oggi la soluzione ideale per risolvere le questioni legate alla licenza del software. Il portale mette infatti a disposizione sia Microsoft 365 che Office con sconti fino al 24%.

Microsoft 365 e Office, perché approfittarne?

Microsoft 365 e Office, il primo con abbonamento e il secondo con pagamento una tantum, sono fondamentali per garantire la giusta produttività su un PC. Utilizzati da milioni di persone in tutto il mondo, questi strumenti offrono una vasta gamma di funzionalità per la creazione, la modifica e la gestione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni. Se avete mai provato il fastidio delle notifiche di scadenza del periodo di prova, con la conseguente limitazione delle funzionalità della suite o l'impossibilità di aprirla, dovreste approfittare di questo momento per risparmiare.

Ad esempio, Microsoft 365 Personal è attualmente disponibile a soli 43,99€ per il piano annuale. Se desiderate evitare il fastidio del rinnovo periodico dell'abbonamento, queste offerte vi consentono anche di risparmiare sull'acquisto unico, come nel caso della suite Office 2021 Home and Student. Grazie a uno sconto del 24%, potrete acquistarla a soli 90,99€ anziché 149,00€.

Insomma, con un piccolo investimento, potrete continuare o iniziare a beneficiare di tutte le funzionalità avanzate di Word, Excel, PowerPoint e altri strumenti essenziali. Non solo risparmierete, ma avrete anche la tranquillità di lavorare in modo efficiente senza preoccuparvi di scadenze imminenti o limitazioni nelle vostre attività quotidiane.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alle suite, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che gli sconti possono annullarsi da un momento all'altro

