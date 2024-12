OpenAI lancia Sora: l'IA che genera i video sembra incredibile

OpenAI ha lanciato ufficialmente Sora, il suo atteso generatore di video basato sull'intelligenza artificiale, rendendolo disponibile al pubblico. L'annuncio è arrivato durante l'evento "12 giorni di AI" dell'azienda, trasmesso alle 19:00 ora italiana di ieri sera.

Sora rappresenta un importante passo avanti nella creazione di contenuti video attraverso l'IA, dato che la piattaforma consente di generare video realistici partendo da semplici descrizioni testuali, offrendo anche strumenti per personalizzare e remixare i risultati.

Sora permette di:

Convertire prompt testuali in video

Trasformare foto in video

Utilizzare una funzione "storyboard" per creare scene coerenti da più prompt

Remixare e personalizzare i video generati

Alcuni utenti che hanno potuto testare Sora nelle scorse settimane hanno definito i risultati "spaventosi e ispiratori allo stesso tempo". In particolare, è stato evidenziato come la piattaforma riesca a produrre video sorprendentemente realistici in pochi minuti, pur presentando ancora alcune limitazioni.

A quanto pare, Sora fatica ancora con la fisica realistica, mostrando a volte oggetti che scompaiono o si attraversano. Inoltre, il sistema tende a rifiutare prompt che includono personaggi pubblici o protetti da copyright.

Nonostante questi limiti iniziali, è chiaro che Sora ha il potenziale per trasformare radicalmente l'industria della produzione video. La facilità d'uso e la velocità con cui genera contenuti di alta qualità potrebbero rendere accessibili a molti tecniche finora riservate ai professionisti.

Sora è accessibile tramite un sito dedicato (dove potete vedere anche degli impressionanti video di esempio) e richiede almeno un abbonamento ChatGPT Plus. Gli utenti Plus possono generare fino a 50 video al mese, mentre i possessori di account Pro hanno generazioni illimitate.

Al momento del lancio, il sistema sembra essere già sovraccarico, con molti utenti che segnalano messaggi di "capacità raggiunta" dopo pochi tentativi. Questo suggerisce un grande interesse da parte del pubblico e la necessità per OpenAI di potenziare l'infrastruttura per gestire la domanda.

L'introduzione di Sora solleva importanti questioni etiche e professionali: da un lato, democratizza la creazione di contenuti video di alta qualità. Dall'altro, potrebbe avere un impatto significativo sull'industria cinematografica e pubblicitaria, modificando il ruolo di registi, animatori e altri professionisti del settore.

OpenAI ha dichiarato di aver implementato "controlli conservativi" sui contenuti, presumibilmente per evitare la generazione di materiale inappropriato o offensivo. Tuttavia, resta da vedere come questi controlli funzioneranno nella pratica e come evolveranno nel tempo.

In ogni caso, il lancio di Sora segna un momento importante nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale applicata alla creazione di contenuti multimediali. Mentre la tecnologia continua a migliorare, sarà cruciale monitorare non solo i suoi progressi tecnici, ma anche il suo impatto sociale ed economico.

Per i professionisti del settore video, familiarizzare con Sora potrebbe diventare essenziale per rimanere competitivi in un panorama in rapida evoluzione. Per il pubblico generale, Sora apre nuove possibilità creative, rendendo la produzione di video di alta qualità accessibile come mai prima d'ora.