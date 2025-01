OpenAI non mantiene la promessa sulla gestione dei diritti d'autore

OpenAI ha rimandato il lancio di Media Manager, lo strumento annunciato a maggio 2023 per permettere ai creatori di contenuti di controllare l'utilizzo delle proprie opere nell'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale dell'azienda. A sette mesi dall'annuncio, il tool non è ancora stato rilasciato seppur fosse stato dichiarato che sarebbe uscito entro la fine del 2024..

Media Manager avrebbe dovuto consentire l'identificazione di testi, immagini, audio e video protetti da copyright, riflettendo le preferenze dei creatori "attraverso diverse fonti". L'obiettivo era placare alcune delle critiche più aspre rivolte a OpenAI e potenzialmente proteggerla da sfide legali legate alla proprietà intellettuale.

OpenAI offre ai creatori diversi modi improvvisati per "rinunciare" all'addestramento della sua IA.

Tuttavia, secondo fonti interne citate da TechCrunch, lo strumento non è mai stato considerato una priorità all'interno dell'azienda. Un ex dipendente ha dichiarato: "Non penso fosse una priorità. Ad essere onesti, non ricordo nessuno che ci stesse lavorando".

I modelli di IA come quelli di OpenAI apprendono pattern da enormi set di dati per fare previsioni. Questo permette loro di "imparare" come funziona il mondo osservandolo. Tuttavia, quando stimolati in un certo modo, i modelli possono produrre copie quasi esatte dei dati su cui sono stati addestrati, anche se tecnicamente "disponibili pubblicamente".

Ciò ha comprensibilmente inalberato molti creatori le cui opere sono state incluse nell'addestramento dell'IA senza il loro permesso. OpenAI sta affrontando diverse cause legali intentate da artisti, scrittori, YouTuber e organizzazioni giornalistiche che sostengono che l'azienda abbia utilizzato illegalmente le loro opere.

L'azienda ha lanciato un modulo per permettere agli artisti di segnalare le proprie opere da rimuovere dai futuri set di addestramento. Inoltre, consente da tempo ai webmaster di bloccare i suoi bot dal raccogliere dati dai loro domini. Tuttavia, questi metodi sono stati criticati come inadeguati e disordinati.

Secondo gli esperti, anche se Media Manager dovesse essere lanciato, potrebbe non essere sufficiente a placare le preoccupazioni dei creatori o a risolvere le questioni legali sull'uso della proprietà intellettuale nell'IA.

Adrian Cyhan, avvocato esperto di proprietà intellettuale, ha sottolineato che Media Manager, come descritto, è un'impresa ambiziosa. "Garantire la conformità con le protezioni legalmente richieste per i creatori e i potenziali requisiti di compensazione in esame presenta parecchie sfide", ha dichiarato a TechCrunch.

Ed Newton-Rex, fondatore di Fairly Trained, ritiene che Media Manager sposterebbe ingiustamente l'onere del controllo dell'addestramento dell'IA sui creatori. "La maggior parte dei creatori non ne sentirà mai parlare, figuriamoci usarlo", ha affermato.

Alcuni addetti ai lavori hanno inoltre evidenziato che i sistemi di opt-out non sempre tengono conto delle trasformazioni che potrebbero essere apportate a un'opera, come un'immagine ridimensionata. Inoltre, potrebbero non affrontare lo scenario comune di piattaforme di terze parti che ospitano copie dei contenuti dei creatori.

Nonostante l'assenza di Media Manager, OpenAI ha implementato filtri per impedire ai suoi modelli di riprodurre esempi di addestramento. Nelle cause legali in corso, l'azienda continua a rivendicare la protezione del fair use, sostenendo che i suoi modelli creano opere trasformative e non plagiano contenuti già esistenti.

OpenAI potrebbe prevalere nelle dispute sul copyright. I tribunali potrebbero decidere che l'IA dell'azienda ha uno "scopo trasformativo", seguendo il precedente stabilito circa un decennio fa nella causa dell'industria editoriale contro Google.

L'azienda ha dichiarato pubblicamente che sarebbe "impossibile" addestrare modelli di IA competitivi senza utilizzare materiali protetti da copyright, autorizzati o meno. Se i tribunali dovessero alla fine dichiarare OpenAI vittoriosa, Media Manager potrebbe non servire molto da un punto di vista legale.

Per ora, OpenAI sembra disposta a correre questo rischio, o a riconsiderare la sua strategia di opt-out. Il futuro di Media Manager e le sue implicazioni per i diritti d'autore nell'era dell'IA rimangono incerti.