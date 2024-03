OpenAI smaschera Elon Musk: le verità sulla causa legale

OpenAI ha dichiarato di voler respingere tutte le accuse fatte da Elon Musk in una recente causa legale e ha suggerito che l'imprenditore miliardario, coinvolto nella fondazione della società, non abbia avuto in realtà un grande impatto sul suo sviluppo e successo. In un post sul blog firmato da tutti i dirigenti di OpenAI - Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman, Sam Altman, Wojciech Zaremba e OpenAI - si legge che la startup ha ricevuto meno di 45 milioni di dollari da Musk, nonostante il suo impegno iniziale di fornire fino a un miliardo di dollari di finanziamento.

La risposta di OpenAI segue la causa intentata da Musk contro Altman, Brockman, OpenAI e altre entità affiliate alla società la settimana scorsa, sostenendo che il creatore di ChatGPT abbia violato i suoi accordi contrattuali originali perseguendo i profitti invece della missione originaria della società senza scopo di lucro.

L'accordo di fondazione di OpenAI richiedeva alla società di rendere la sua tecnologia "liberamente disponibile" al pubblico, ma l'azienda aveva cambiato nel tempo le sue priorità per massimizzare i profitti per Microsoft, ha detto Musk nella causa.

Nel suo post sul blog OpenAI ha affermato che, quando si è resa conto delle enormi risorse computazionali necessarie per sviluppare l'intelligenza artificiale generale (AGI) - un sistema di intelligenza artificiale con intelligenza umana o superiore - è diventato chiaro che i costi annuali sarebbero ammontati a miliardi di dollari. Questa consapevolezza ha portato alla necessità di abbandonare lo stato di no profit per garantire il finanziamento e le risorse necessarie.

"Mentre discutevamo di una struttura a scopo di lucro per promuovere ulteriormente la missione, Elon voleva che ci fondessimo con Tesla o che avesse il pieno controllo. Elon ha lasciato OpenAI, dicendo che c'era bisogno di un concorrente rilevante a Google/DeepMind e che lo avrebbe fatto lui stesso", ha scritto OpenAI.

"All'inizio di febbraio 2018, Elon ci ha inoltrato un'email suggerendo che OpenAI dovesse 'attaccarsi a Tesla come sua mucca da mungere', commentando che era giusto... Tesla è l'unica via che potrebbe anche sperare di reggere il confronto con Google".

OpenAI ha poi confermato di rimanere fedele alla sua missione di garantire che l'AGI (intelligenza artificiale generale) benefici tutta l'umanità, il che include lo sviluppo di un'IA sicura e benefica e la promozione di un accesso ampio ai suoi strumenti. La tecnologia di OpenAI viene utilizzata in luoghi come il Kenya e l'India per dare potere alle persone e migliorare la loro vita quotidiana, ha scritto la startup.

"Siamo tristi di essere arrivati a questa situazione con qualcuno che abbiamo profondamente ammirato - qualcuno che ci ha ispirato a puntare più in alto, poi ci ha detto che avremmo fallito, è diventato concorrente, e poi ci ha fatto causa quando abbiamo iniziato a fare progressi significativi ".

