Dopo le recenti notizie che annunciavano l’arrivo di ChatGPT su Edge e sulla ricerca Bing di Microsoft, l’intelligenza artificiale di OpenAI sbarca ora anche su Opera Browser tramite una funzione denominata “shorten” (sintetizza). Questa integrerà l’IA in maniera simile a quanto sta per essere fatto con Edge, anche se sembra che si limiterà inizialmente a riassumere il contenuto dei siti visitati.

Come è possibile vedere dalla demo mostrata in un video pubblicato sul blog di Opera, sarà possibile accedere a ChatGPT attraverso il pulsante “shorten” posizionato sulle destra della barra di ricerca. Una volta fatto clic, una finestra comparirà accanto la barra laterale di sinistra, generando un breve riassunto della pagina web visualizzata correntemente. In una dichiarazione, il capo per le relazioni strategiche di Opera Per Wetterdal afferma:

“Siamo entusiasti di vedere il rapido lancio di programmi di sviluppo per soluzioni come Google Bard, ad esempio, e stiamo iniziando a creare e implementare nuove esperienze nella navigazione web che fino a poco tempo fa sembravano impossibili da realizzare.“

Trattandosi di una novità che deve ancora essere rilasciata, la funzione “shorten” non è ancora disponibile per tutti gli utenti di Opera, ma sembra sia già nelle fasi finali di test e, come dichiarato dal vicepresidente del reparto marketing di Opera alla testata The Verge, arriverà presto nella versione stabile del browser. La casa di sviluppo sta lavorando affinché sia possibile utilizzare anche il resto delle funzionalità di ChatGPT direttamente dall’interfaccia.

ChatGPT si sta diffondendo sempre più velocemente. Di recente vi abbiamo raccontato che è disponibile anche su Microsoft Word, attraverso l’uso di un’estensione denominata “Ghostwriter” creata da Creative Data Studio; ve ne abbiamo parlato in questo articolo.