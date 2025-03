Ora il Blocco Note può riassumere testi con l'IA

Microsoft continua a voler integrare funzionalità basate sull'intelligenza artificiale nelle sue applicazioni di sistema. Negli ultimi giorni, l'azienda di Redmond ha avviato i test per due nuove funzionalità che promettono di migliorare l'esperienza utente: una destinata al Blocco Note per la sintesi automatica dei testi e l'altra per lo Snipping Tool, pensata per disegnare forme perfette.

Notepad diventa più intelligente con la sintesi automatica

La nuova funzionalità denominata "Summarize" è ora in fase di distribuzione agli utenti Windows Insider nei canali Canary e Dev che utilizzano Notepad nella versione 11.2501.29.0. Il meccanismo di funzionamento è semplice e intuitivo: basta selezionare il testo da sintetizzare, fare clic con il tasto destro e scegliere "Summarize", oppure selezionarlo dal menu Copilot o utilizzare la scorciatoia da tastiera Ctrl + M.

Dave Grochocki, Principal Group Product Manager per le app integrate di Windows, ha spiegato che l'applicazione genererà automaticamente un riassunto del testo selezionato, offrendo un modo rapido per condensare i contenuti. Gli utenti potranno anche sperimentare con diverse lunghezze di sintesi per perfezionare il risultato.

Per utilizzare questa funzionalità è necessario accedere con un account Microsoft personale. Il sistema utilizzerà i crediti AI associati agli abbonamenti Microsoft 365 Personal, Family o Copilot Pro. Chi preferisce non visualizzare le opzioni di intelligenza artificiale nell'interfaccia può disabilitarle completamente dalle impostazioni dell'app.

Precisione e praticità con "Draw & Hold" nello Snipping Tool

Parallelamente, Microsoft ha introdotto la funzionalità "Draw & Hold" nella versione 11.2502.18.0 dello Snipping Tool. Questo strumento consente agli utenti di disegnare linee, frecce, rettangoli o ovali con maggiore precisione utilizzando lo strumento penna integrato nell'applicazione.

Entrambe le funzionalità sono attualmente in fase di distribuzione graduale e potrebbero non essere immediatamente disponibili per tutti gli Insider nei canali Canary e Dev. Microsoft ha dichiarato di voler monitorare il feedback degli utenti prima di estendere queste novità a tutti.

L'aggiunta della funzione di sintesi si inserisce in un più ampio processo di potenziamento del Blocco Note tramite l'intelligenza artificiale. Lo scorso novembre, Microsoft aveva già introdotto uno strumento di riscrittura dei testi, denominato "Rewrite" (precedentemente noto come CoWriter), nella versione 11.2410.15.0 dell'applicazione.

Questa funzionalità utilizza l'IA generativa per riformulare automaticamente i contenuti, riscrivendo frasi, modificando il tono e adattando la lunghezza del testo secondo le necessità dell'utente. Prima ancora, Microsoft aveva implementato un contatore di caratteri integrato a dicembre 2023 e funzionalità di controllo ortografico e correzione automatica per tutti gli utenti Windows 11 a luglio 2024.