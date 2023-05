Avere sempre a portata di mano un hard disk esterno, specie di questi tempi, può far comodo e non poco! Un disco solido può infatti tornarvi utile per trasportare i dati da una postazione all’altra, ad esempio per motivi di studio o di lavoro, o fungere da comodo e importantissimo backup per i dati del proprio PC o di qualsiasi altro dispositivo digitale qualora, ad esempio, non si abbia il supporto di una tecnologia Cloud.

Ovviamente questi dispositivi non sono gratuiti, ed anzi quelli più capienti e di qualità possono arrivare a costare anche diverse centinaia di euro, ben chiaro che la vera determinante è la capienza, specie qualora si voglia superare l’ormai “comune” soglia dei 1000 GB. Dunque, se cercate un ottimo HDD esterno, che sia non solo di qualità e marca, ma che sia anche bello capiente, vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa proposta Seagate che, per appena 109,99€, vi permetterà di acquistare un HDD esterno da ben 4 TB!

Si tratta di un buon affare, specie pensando al prezzo di partenza di 169,99€, ed al conseguente risparmio del 35% che Amazon ci propone con questa offerta. Parliamo di ben 60 euro risparmiati, per un HDD con un capiente spazio di archiviazione (diciamocelo, 4 TB non sono pochi!), ed una compatibilità davvero eccezionale, complice l’assenza di qualsiasi software che faccia da ponte tra l’unità e il sistema operativo.

Si tratta, dunque, di un HDD plug&play, facilissimo da utilizzare, e del tutto provo di installazioni di sorta che, per questo, può essere utilizzato anche per il trasferimento rapido di fil ingombranti da un PC ad un altro.

Compatibile con i sistemi USB 2.0 e 3.0, questo HDD targato Seagate è veloce nel trasferimento dei file e, dulcis in fundo, è anche molto compatto e relativamente leggero, essendo stato pensato proprio per il lavoro in mobilità e, pertanto, può facilmente essere inserito in borse per PC o zaini o, perché no, anche in una tasca capiente di un jeans o di una giacca!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero utile e conveniente e, per questo, vi suggeriamo di effettuare quanto prima il vostro acquisto, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

