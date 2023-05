Se volete risparmiare acquistando un notebook per lo studio o per il lavoro, prodotto dall’azienda taiwanese Acer, vi informiamo che potrete accedere a una serie di offerte relative proprio ad alcune soluzioni Acer. Sul suo store ufficiale, il produttore ha infatti rilasciato sconti fino a 1.000 euro, offrendo portatili a prezzi da outlet!

La promozione, dalla durata limitata, offre anche la possibilità di risparmiare un ulteriore 15% qualora si acquistasse un monitor insieme al PC. Non sarete obbligati ad abbinare monitor specifici, pertanto potrete aggiungere liberamente al carrello modelli da 24″, 32″ o dalla diagonale ancor più grande, e non importa a quale tipologia d’utilizzo siano pensati.

Come anticipato, questa promozione tiene conto soprattutto di soluzioni per lo studio e il lavoro, anche se non manca qualche proposta da gaming. Tra le più interessanti, a maggior ragione se si opta per il risparmio, è difficile non preferire l’Acer Extensa 15 che, con il suo sconto di 250 euro applicato al carrello, è tra i notebook Windows più economici dell’iniziativa, ma ciò non lo rende inadatto per gestire le tipiche operazioni d’ufficio.

La maggior parte delle app verranno eseguite senza rallentamenti, grazie a un hardware basato sulle più recenti tecnologie Intel e, ovviamente, a memorie e storage di qualità, in grado di gestire rapidamente i dati e le informazioni necessarie per l’esecuzione delle applicazioni. Di solito la sicurezza dei dati viene garantita dal software, ma Acer Extensa 15 ha una peculiarità che gli consente di avere una protezione anche fisica dei dati, nonché del PC stesso. In uno dei due lati gli si potrà fissare infatti un lucchetto Kensington, che a sua volta andrà ancorato a una scrivania, una sedia o un armadio, in modo da rendere molto più difficile un eventuale furto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Acer dedicata a questa promo, ribadendo ancora una volta l'invito ad approfittare di questi sconti, visto che potrebbero durare fino all'esaurimento scorte.

