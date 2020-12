Patriot espande la sua linea di memorie Viper Steel con le varianti RGB

Patriot ha recentemente ampliato la propria gamma di RAM Viper Steel. Le nuove Viper Steel RGB non solo sono dotate di un dissipatore di calore ridisegnato, ma dispongono anche di un diffusore RGB multizona con cinque luci.

Patriot realizza le memorie Viper Steel RGB su un PCB a dieci strati, commercializzandole in diversi modelli. I kit a DIMM singolo sono disponibili nelle versioni da 8GB, 16GB e 32GB, mentre i kit DIMM in configurazione dual channel sono disponibili con capacità da 16GB (2×8 GB), 32GB (2×16 GB) e 64GB (2×32 GB).

Per quanto riguarda le frequenze, le Viper Steel RGB non offrono molte opzioni tra cui scegliere. I kit DDR4-3200 presentano timing di 18-22-22-42, mentre quelli DDR4-3600 hanno timing di 20-26-26-46. Indipendentemente dal clock, entrambe le varianti richiedono una tensione DRAM di 1,35V.

Tutti i kit di memoria Viper Steel RGB sono dotati di supporto XMP 2.0, rendendo la loro installazione e configurazione un processo veloce e indolore. Dal punto di vista della compatibilità, le memorie funzionano ottimamente con le ultime piattaforme Intel e AMD.

Patriot ha lanciato le memorie Viper Steel RGB, già disponibili negli Stati Uniti presso Newegg e Amazon.com, con una garanzia a vita. I prezzi dei kit DDR4-3200 variano da 84,99$ a 265,99$, mentre quelli DDR4-3600 vanno da 89,99$ a 275,99$.

Diverso tempo fa, la compagnia aveva lanciato l’SSD portatile PXD, soluzione che misura 10×3,15×1 cm, pesa circa 35 grammi e vanta uno chassis di livello industriale in alluminio. È stato progettato per combinare prestazioni al top (trasferimento di grandi quantità di dati) e portabilità ed è disponibile in tagli da 512GB, 1TB e 2TB.

Per quanto riguarda le prestazioni, Patriot PXD offre una velocità in lettura e scrittura sequenziale di 1GB/s. Il dispositivo integra un controller di memoria PCIe Gen3 x4 e una porta USB-C 3.2 che consente una velocità di trasferimento dati massima di 10Gbps.