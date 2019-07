Patriot svela le memorie DDR4 Viper 4 Blackout per i Ryzen 3000

Patriot ha svelato le memorie DDR4 Viper 4 Blackout, testate e ottimizzate per girare su piattaforme X570 con processori AMD Ryzen 3000.

Patriot ha presentato le nuove memorie DDR4 Viper 4 Blackout, messe a punto per le nuove piattaforme X570 e i processori Ryzen 3000. La nuova serie introdotta dall’azienda spazia da kit da 8 GB (2 x 4 GB) di memoria a 3000 MHz per arrivare a 16 GB (2 x 8 GB) a 4000 MHz. Il kit più economico è disponibile all’acquisto per 52 dollari, mentre il più costoso viene venduto a 185 dollari.

Ricordiamo che i processori Ryzen 3000 hanno un controller di memoria DDR4-3200, ma grazie a profili dedicati possono supportare senza problemi memorie ben più veloci, anche se per la maggior parte dei giocatori l’azienda consiglia soluzioni fino a 3600 MHz.

Codice Seriale Capacità Frequenza Timing Tensione Prezzo consigliato (USD) PVB416G400C9K 16GB (2x 8GB) 4000 MHz 19-21-21-41 1,35V $184.99 PVB416G360C7K 16GB (2x8GB) 3600 MHz 17-19-19-39 1,35V $119.99 PVB416G320C6K 16GB (2x8GB) 3200 MHz 16-18-18-36 1,35V $93.99 PVB416G300C6K 16GB (2x8GB) 3000 MHz 16-18-18-36 1,35V $91.99 PVB48G300C6K 8GB (2x 4GB) 3000 MHz 16-18-18-36 1,35V $51.99

Programmate con profili XMP per garantire frequenze e tensioni più elevate ma latenze inferiori, tutti i kit sono composti da memorie DDR4-2133 con timing base CL15 (a 1,2V) per espandere la compatibilità con le schede madre che non sono molto portate all’overclocking.

Come spiegato in passato, dato che la velocità di Infinity Fabric passa da un rapporto di 1:1 con la memoria a una di 2:1 a circa 1800 MHz, il kit CL17 DDR4-3600 è probabilmente la scelta migliore. Come tutte le RAM prodotte da Patriot, le Viper 4 Blackout sono vendute con garanzia a vita.