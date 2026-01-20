PC Componentes scatena gli sconti di gennaio: fino al 50% sulla tecnologia

PC Componentes apre il nuovo anno con una promozione che non passa inosservata, dando ufficialmente il via agli sconti di gennaio con ribassi che arrivano fino al 50% su un’ampia selezione di prodotti tecnologici. Se state pensando di aggiornare la vostra postazione, rinnovare l’elettronica di casa o fare un regalo intelligente, questo è il momento giusto per agire.

Offerte PC Componentes, perché approfittarne?

L’iniziativa coinvolge numerose categorie, dall’informatica ai computer, passando per il gaming e i grandi elettrodomestici. Le offerte sono valide fino al 25 gennaio e rappresentano un’occasione concreta per accedere a tecnologia di qualità a prezzi decisamente più accessibili rispetto al solito. Tra le proposte più interessanti spiccano i portatili, come l’HP 250RT G9 da 15,6 pollici con Windows 11, disponibile a meno di 300 euro. Una soluzione ideale per chi cerca un notebook affidabile per studio, lavoro o uso quotidiano senza dover affrontare una spesa elevata.

Gli appassionati di assemblaggio e gaming possono invece puntare su componenti di primo livello. Le cuffie Forgeon General vengono proposte a soli 70 euro, mentre la scheda madre MSI B840 GAMING PLUS scende a 148 euro, un prezzo particolarmente competitivo per chi desidera costruire o aggiornare un PC performante.

Non mancano le offerte dedicate al comparto display. Il monitor Acer Nitro ED270R P da 27 pollici è disponibile a 151 euro, una scelta equilibrata per chi vuole migliorare l’esperienza visiva sia nel gaming sia nella produttività, grazie a un buon rapporto tra dimensioni, prestazioni e prezzo.

Anche il settore dell’intrattenimento domestico è protagonista di questi saldi. La TV LG 55UA75006LA da 55 pollici viene proposta a 353 euro, rendendo più accessibile il passaggio a uno schermo di grandi dimensioni per film, serie TV e sport in alta definizione.

Infine, tra le novità più interessanti troviamo lo smartphone Redmi Note 15 Pro nella configurazione da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Su questo modello PC Componentes applica uno sconto immediato di 70 euro direttamente a carrello, un incentivo in più per chi desidera uno smartphone potente e moderno approfittando degli sconti di gennaio.

