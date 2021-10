Per il CEO di Intel la crescita di AMD è ormai finita

In una recente intervista rilasciata a CRN, il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha dichiarato che la sua azienda si sta preparando a tornare alla grande. Non importa la crescente quota di mercato di AMD o l’aumento della concorrenza di aziende che progettano chip basati su ARM: Gelsinger sembrava non essere scalfito da nessuno di questi due fattori.

Da cosa deriva questa sicurezza? In parte perché è suo compito non mostrare preoccupazioni durante interviste come questa, ma anche a causa dei prossimi processori Alder Lake e Sapphire Rapids, che, secondo lui, dimostreranno l’impegno di Intel a dominare ancora una volta il mercato delle CPU, al punto che nessuno potrà mettere in dubbio la sua supremazia.

Photo Credit: Intel

Ecco le sue parole:

Il periodo di tempo durante il quale le persone potevano dire “Ehi, [AMD] è in testa” è finito. Siamo tornati con una visione molto definita di ciò che è necessario per riconquistare la leadership in ogni settore: leadership nei prodotti, leadership nel packaging (di chip), leadership nei processi, leadership nel software, leadership indiscussa su nuovi carichi di lavoro critici come AI, grafica, media e prestazioni energetiche. Questo è ciò che faremo con azioni e programmi aggressivi nei prossimi due anni.

Aggressivo potrebbe essere un eufemismo. Intel non ha solo parlato delle prestazioni dei prossimi processori, ma si è anche impegnata a realizzare CPU x86 personalizzate tramite IDM 2.0, si è interessata al principale progettista di chip RISC-V, SiFive, e ha rivelato piani per costruire enormi impianti in Europa e negli Stati Uniti.

Anche la qualità dei processori Intel è importante, ovviamente, soprattutto perché i guadagni di AMD su quel fronte sono stati almeno in parte responsabili dei suoi recenti guadagni di quote di mercato. Gelsinger ha aggiunto: “AMD ha svolto un ottimo lavoro negli ultimi due anni. Non li ignoriamo per l’ottimo lavoro che hanno fatto, ma con Alder Lake e Sapphire Rapids è finita“.

Credit: Intel

Alder Lake è stato ufficialmente presentato all’Intel Architecture Day 2021. I chip della famiglia potranno essere utilizzati in qualsiasi articolo consumer in circolazione grazie a un TDP che varia da 9 a 125 W e un massimo di otto core ad alta efficienza e otto core ad alte prestazioni per un totale di 16 core e 24 thread sui modelli desktop. Quelle specifiche non rendono necessariamente giustizia ad Alder Lake. Raja Koduri, senior vice president e Accelerated Computing Systems and Graphics Group general manager di Intel, lo ha descritto come il più grande cambiamento all’architettura x86 in oltre un decennio.

“Intel è tornata” – ha detto Gelsinger a CRN – “Questi sono i migliori prodotti nella loro categoria [Alder Lake e Sapphire Rapids]. Abbiamo la migliore situazione per le forniture. Abbiamo le migliori risorse software di qualità, nonché il marchio tecnologico più rispettato e venerato del settore.”