Intel ha recentemente pubblicato un nuovo video nel quale ha mostrato in azione la sua scheda grafica dedicata per desktop Arc A750, definendola anche superiore alla GeForce RTX 3060 di NVIDIA. Nel filmato, Ryan Shout, marketing manager, e Tom Petersen definiscono il prodotto come “il numero due” della line up Arc Alchemist, affermando che avrà “un’incredibile rapporto prezzo/prestazioni”. La scheda è stata testata con vari titoli, come F1 2021, Cyberpunk 2027, Control e Fortnite, i quali sono stati eseguiti apparentemente meglio rispetto alla concorrente di casa NVIDIA.

In particolare, Control girava con impostazioni prevalentemente elevate con un frame rate superiore ai 60fps a risoluzione 1.440p. La scheda, come dichiarato anche dallo stesso Petersen, fornisce “un tipo di esperienza che ci si aspetta da una GPU ad alte prestazioni”. Inoltre, gli sviluppatori stanno lavorando per ottimizzare i loro titoli per l’architettura Arc di Intel, fornendo fino al 17% di fps in più. Ovviamente, siamo ancora all’inizio e sia Intel che le varie software house hanno davanti a sé ancora molta strada da fare a livello di driver e ottimizzazioni per rendere al meglio e sfruttare ogni singolo transistor delle schede grafiche Arc Alchemist. Sicuramente, da questo punto di vista, AMD e NVIDIA sono piuttosto avanti e possono contare su collaborazioni decennali.

Qualche giorno fa, vi abbiamo riferito che, dopo mesi di attesa, le GPU Arc Alchemist di Intel hanno finalmente un possibile periodo di lancio per il resto dei mercati mondiali. Le informazioni provengono da un report condiviso da Igor’s Lab, secondo cui il lancio dovrebbe avere avvenire tra il 5 agosto e il 29 settembre. Nel caso foste interessati, trovate tutte le informazioni inerenti all’argomento nel nostro precedente articolo dedicato.