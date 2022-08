Dopo mesi di attesa, le GPU Arc Alchemist di Intel hanno finalmente un possibile periodo di lancio per il resto dei mercati mondiali. Le informazioni provengono da un report condiviso da Igor’s Lab, secondo cui il lancio dovrebbe avere avvenire tra il 5 agosto e il 29 settembre. Stando alle indiscrezioni, la società avrebbe deciso di optare per un lancio più graduale, piuttosto che un lancio su larga scala precedentemente trapelato in delle roadmap che erano state condivise da Moore’s Law is Dead.

Come fatto notare su Igor’s Lab, il lasso di tempo più ristretto scelto da Intel da abbastanza tempo all’azienda per lanciare le prime tre schede video più potenti della gamma. Già durante questi giorni dovrebbero inoltre essere spediti i primi modelli di prova ai pochi revisori selezionati per le prime recensioni, che saranno disponibili una volta che le schede approderanno nel mercato. Durante un’intervista con PC Gamer, alcuni esponenti di Intel hanno tuttavia specificato che i nuovi modelli verranno annunciati ufficialmente solo quando questi saranno pronti per essere spediti e che la società non ha in programma annunci anticipati. Non è quindi appurato se il lasso di tempo specificato si riferisca effettivamente a un lancio globale o a dei paesi specifici.

Thanks Anshel – We are very much committed to our roadmap. We are ramping Alchemist and will continue to improve the experience. You will see more updates from us this quarter.

AXG is also on track to ramp 4 new product lines by the end of the year https://t.co/N6BaVPRT2r

— Raja Koduri (Bali Makaradhwaja) (@RajaXg) July 29, 2022