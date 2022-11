Il canale YouTube “Moore’s Law Is Dead” ha pubblicato alcune indiscrezioni relative alla prossima architettura Intel Panther Cove, che dovrebbe debuttare sul mercato nel 2025 o 2026 e utilizzare probabilmente il socket LGA 1851 (lo stesso delle CPU desktop Meteor Lake, che arriveranno nella seconda metà del 2023).

Stando alle fonti di “Moore’s Law Is Dead”, Intel intende far diventare i processori “Panther Lake” dei veri e propri “Ryzen Killer“, in quanto godranno di un massiccio aumento a livello di IPC che li porterà a una “leadership in tutti i settori”. Per quanto riguarda le tempistiche, ricordiamo che dopo le attuali CPU “Raptor Lake”, arriveranno le “Meteor Lake” nel 2023, seguite da “Arrow Lake” nel 2024, “Lunar Lake” alla fine del 2024 o inizio 2025 e “Panther Lake” nel 2025-2026, a cui succederanno i “Nova Lake” nel 2026-2027. Inoltre, sembra che siano state cancellate le architetture Norton Lake e Anderson Lake.

A quanto pare, i notevoli miglioramenti di cui godranno i processori Panther Lake saranno il risultato degli sforzi di Jim Keller, uomo che ha lavorato all’architettura Zen di AMD, nonché per altre aziende tecnologiche di spessore come Apple e Tesla (tra le altre), che attualmente è impegnato al progetto “Royal Core” presso Intel. Quest’ultimo punta a superare l’architettura tradizionale delle CPU Core per fornire il più grosso passo in avanti compiuto dall’azienda di Santa Clara in quasi 20 anni.

Per maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di vedere il filmato presente nel player sottostante.

Qualche giorno fa, Intel ha presentato ufficialmente i nuovi NUC 13 Extreme Kit (conosciuti anche come Raptor Canyon), insieme al modulo NUC 13 Extreme Compute Element, che ora fanno uso dei nuovi processori Core di 13° generazione Raptor Lake, appartenenti alla serie K, oltre a offrire ampio spazio per l’installazione di schede video a triplo slot, dando così la possibilità di poter disporre di una potente ma compatta configurazione per giocare a tutti i titoli tripla A più recenti o eseguire lo streaming di gameplay. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo al nostro precedente articolo dedicato.