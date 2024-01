SUPER sconto su questo utilissimo software di pulizia (-39%)

Mantenere il proprio PC efficiente richiede attenzione non solo alla rimozione della polvere dai componenti, ma anche a un'adeguata pulizia software. Nel corso del tempo, accumuli di file non necessari possono infatti appesantire l'avvio e le operazioni quotidiane del computer, nonostante abbiate già disinstallato i programmi superflui. Per affrontare questa problematica in profondità, potrebbe interessarvi Avast Cleanup Premium, un software progettato per eseguire una pulizia completa del PC, andando oltre la semplice disinstallazione di programmi inutilizzati. La versione Premium, valida per 1 anno fino a 10 dispositivi, è disponibile oggi su Amazon a soli 21,99€!

Avast Cleanup Premium, chi dovrebbe acquistarlo?

Abbinato magari a uno dei migliori software di backup, Avast Cleanup Premium è indicato per chi vuole ottimizzare lo spazio di archiviazione del proprio PC o Mac. Come detto, il software si distingue per la sua capacità di rimuovere con facilità i bloatware e i programmi obsoleti, oltre a deframmentare il disco rigido, ottimizzando così le prestazioni del sistema operativo. Lo spazio disco verrà liberato tramite una scansione avanzata, che individuerà file spazzatura inutilizzati. Inoltre, il Software Updater integrato manterrà sempre aggiornati i programmi essenziali, riducendo il rischio di sicurezza e i crash del sistema.

Avast Cleanup Premium offre poi strumenti aggiuntivi come Browser Cleaner, Shortcut Cleaner e Registry Cleaner, eliminando ogni traccia di dati inutili e mantenendo pulito il registro di Windows. Un software di cui non potete fare a meno qualora siate soliti installare e disinstallare programmi, valido sia per utenti comuni che piccole aziende. A tal riguardo, questa versione Premium supporta fino a 10 dispositivi diversi, mantenendoli puliti per un anno intero.

Quindi, se aspirate a rendere il vostro computer privo di file superflui, alleggerendo il carico su CPU e memoria, Avast Cleanup Premium rappresenta la risposta a questi bisogni. L'attuale prezzo offerto da Amazon per questo software è tra i più bassi di sempre, un motivo in più per non perdere l'occasione.

