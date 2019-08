Phanteks Enthoo Luxe 2: full tower completo con supporto SSi-EEB

Planteks ha presentato un nuovo case full tower molto versatile e completo, in grado di consentire all'utente la costruzione di qualsiasi build.

Phanteks ha annunciato l’uscita del nuovo Enthoo Luxe 2. Questo case offre il massimo in termini di raffreddamento, flessibilità e prestazioni, consentendo all’utente di non scendere a compromessi durante la costruzione della propria build.

Il case incorpora tutte le funzionalità premium che troviamo su modelli di fascia alta quali Enthoo Elite ed Evolv X, come il supporto alle schede in formato SSi-EEB, la possibilità di installare soluzioni di raffreddamento a liquido estreme (con due radiatori da 480 mm e due da 360 installabili contemporaneamente) e la capacità di contenere fino a 12 HDD o 11 SSD.

Enthoo Luxe 2 è disponibile in due colorazioni: nero satinato e grigio antracite. Le dimensioni non possono essere che generose trattandosi di un full tower: parliamo infatti di 240 mm X 570 mm X 595 mm.

Sul lato sinistro è presente un pannello in vetro temperato, mentre sul destro delle griglie (che fungono da prese d’aria per le ventole che possono essere montate nella zona sottostante) e una piccola finestra anch’essa in vetro temperato, che consente l’accesso a uno slot SSD. Ulteriori dettagli sulle caratteristiche complete di questo case sono consultabili sul sito ufficiale.

Il nuovo Phanteks Enthoo Luxe 2 offre la flessibilità di cui si ha bisogno per configurare il proprio sistema ideale, che sia una workstation o un potente PC da gaming. Lo spazio a disposizione è sufficiente anche per creare una configurazione a doppio sistema (è necessaria una PSU Revolt X), oppure se si sta assemblando un PC che necessita di due alimentatori, come ad esempio uno dedicato al deep learning. (in questo caso si avrà bisogno di una PSU Phanteks Revolt Pro).