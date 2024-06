Risparmia il 53% su un monitor Philips Nano IPS. Il prezzo crolla a 230€!

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor da 27 pollici, prendete in considerazione il Philips Evnia 27M1N5500ZA. Questo modello offre la tecnologia Nano IPS, una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 170Hz. Attualmente, è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di oltre il 50%, a soli 230,28€ rispetto al prezzo originale di 489,90€.

Philips Evnia 27M1N5500ZA, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Philips Evnia 27M1N5500ZA è un monitor da gaming di buona qualità, perfetto per i giocatori più esigenti che cercano un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Con una frequenza di aggiornamento di 170 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, questo monitor è ideale per coloro che non vogliono compromessi in termini di prestazioni e desiderano godere di una grafica dettagliata e di movimenti ultra-fluidi in qualsiasi circostanza.

La tecnologia Nano IPS e la risoluzione QHD (2560x1440) garantiscono immagini nitide e colori vividi, esaltando ogni dettaglio di un gioco o di qualsiasi altra applicazione. Inoltre, la compatibilità con AMD FreeSync Premium elimina le interruzioni e i frame incompleti, fornendo un gameplay ancora più piacevole e senza scatti.

Con le sue ampie connettività, inclusi HDMI, DisplayPort e USB, nonché altoparlanti integrati, il Philips Evnia 27M1N5500ZA si rivela un monitor eccellente anche per chi desidera utilizzarlo per lo streaming multimediale o come hub centrale della propria postazione. Grazie poi all'attacco VESA e alla possibilità di regolare l'altezza, offre una grande versatilità di posizionamento, soddisfacendo le esigenze di ogni tipo di setup.

