Internxt ha lanciato un’occasione imperdibile che vi permetterà di accedere ai suoi piani a vita per un periodo di tempo limitato. Infatti, l’offerta attualmente in corso vi consentirà di utilizzare per sempre gli attuali servizi dell’azienda, come Internxt Drive, Photos e Send, nonché tutti quelli che saranno lanciati in futuro, sborsando una cifra davvero contenuta. Nello specifico, fino al 19 dicembre potrete acquistare uno dei seguenti tre piani a vita:

2TB a soli 299€

5TB a soli 499€

10TB a soli 999€

Photo Credit: Internxt

L’abbonamento a vita Internxt presenta cinque vantaggi importanti:

Prezzo conveniente: con 999 euro avrete 10TB per sempre, senza la necessità di pagare annualmente una cifra considerevole che andrebbe a portare a un esborso maggiore nel lungo periodo. Pagamento unico: pagando una sola volta, potrete godere di tranquillità e privacy per sempre. Accesso a tutti i servizi: acquistando un piano a vita otterrete l’accesso immediato a Internxt Drive, Photos, Send e a tutti gli altri servizi futuri. Tutte le funzioni e i dispositivi inclusi: è possibile accedere al cloud di Internxt da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo, compresi quelli non ancora in commercio, e potrete usufruire di qualsiasi nuova funzionalità negli anni a venire. Garanzia di rimborso di 30 giorni: avete la possibilità di provare il servizio prima di acquistarlo a vita, in quanto tutti i piani a vita possono essere rimborsati entro il primo mese.

Internxt è un’azienda seria che punta alla massima privacy, ma offrendo allo stesso tempo strumenti semplici da usare. I servizi di cloud storage crittografato di Internxt sono pensati per l’uso quotidiano in tutti i settori della vita. Avrete il controllo totale sui vostri dati, una sincronizzazione veloce sui dispositivi e la massima sicurezza, grazie al codice open source, alla crittografia end-to-end e all’hosting sicuro su una vasta rete distribuita.

Indubbiamente, la promozione attualmente in corso è vantaggiosa e vi consente di usufruire di una serie di servizi indispensabili al giorno d’oggi a un prezzo estremamente competitivo. Nel caso foste interessati, vi invitiamo a cliccare sul link sottostante per ulteriori dettagli e procedere all’acquisto.