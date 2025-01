Pimax rivoluziona i visori VR ma il prezzo non è per tutti

Pimax ha annunciato il visore VR Dream Air, un dispositivo ultraleggero che promette prestazioni elevate in un form factor compatto. Pesando meno di 200 grammi, il Dream Air utilizza pannelli Micro-OLED e ottiche pancake per offrire una risoluzione 8K in un design estremamente sottile.

Il nuovo visore di Pimax (che potete visionare nel dettaglio in questo video)si posiziona come un prodotto di fascia alta nel mercato VR, con un prezzo di prenotazione di $1.199 e un costo totale di $1.991 (tasse e spedizione escluse). Nonostante le dimensioni ridotte, il Dream Air include funzionalità avanzate come tracciamento dall'interno verso l'esterno, audio spaziale integrato, regolazione automatica della distanza interpupillare e tracciamento oculare.

La tecnologia Micro-OLED consente a Pimax di realizzare un visore molto più leggero e compatto rispetto ai modelli precedenti, mantenendo al contempo elevate prestazioni visive. Il Dream Air promette una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una risoluzione 8K, posizionandosi come uno dei visori VR più avanzati sul mercato.

Pimax afferma che questo è "l'unico visore VR in questa classe di peso e fattore di forma con tracciamento oculare".

Il peso ridotto di meno di 200 grammi rende il Dream Air significativamente più leggero rispetto ai principali concorrenti come l'Apple Vision Pro (oltre 600 grammi) e il Meta Quest 3 (464 grammi senza fascia). Anche rispetto al Bigscreen Beyond da 127 grammi, il Dream Air si distingue per l'inclusione del tracciamento oculare.

Pimax posiziona il Dream Air accanto al suo modello Crystal Super, definito come il "primo visore VR al mondo di livello retinico". Mentre il Crystal Super offre una maggiore modularità, il Dream Air punta tutto sulla leggerezza e la compattezza.

Nonostante le dimensioni ridotte, il Dream Air include una serie di funzionalità avanzate:

Telecamere per il tracciamento inside-out

Microfono integrato

Audio spaziale

Porte DisplayPort e accessori Type-C

Controller senza anelli

Fascia autoregolante

Regolazione automatica IPD

Tracciamento delle mani

Tracciamento oculare

L'utilizzo della tecnologia Micro-OLED, già vista nell'Apple Vision Pro, permette a Pimax di raggiungere questo livello di miniaturizzazione senza compromettere le prestazioni visive.

Pimax prevede di iniziare le spedizioni del Dream Air a maggio 2025, poco dopo il lancio del Crystal Super. Resta da vedere se il form factor ultracompatto giustificherà il prezzo più elevato rispetto al Crystal Super e se le prestazioni saranno all'altezza delle aspettative.