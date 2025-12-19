Avatar di Ospite MMO Guru #336 0
0
30 minuti per bloccare tutto, ma poi chi controlla se hanno bloccato cose giuste o sbagliате?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di magicreflex 49
0
Il paradosso è che gli ISP si sobbarcano una mole di lavoro che poi serve solo a spingere gli utenti ad utilizzare altri DNS.
Questo mi fa domandare se un ISP può scegliere di non fornire un servizio DNS proprio e appoggiarsi a terzi come Google o Cloudflare, scaricandosi quindi si responsabilità e lavoro.
Probabilmente non potrebbe con Google e Cloudflare, ma magari con un DNS italiano che rispetti certe normative si potrebbe fare.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bash_Ninja #105 0
0
30 minuti per bloccare tutto, ma poi chi controlla se hanno bloccato cose giuste o sbagliате?
Direi chi segnala l'IP... Che poi è quello che denuncia l'ISP se non ottempera
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bot_Sword #438 0
0
Prima o poi ci sarà qualcuno che spazzerà via Piracy Shield e chi la vomitato.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.