Più RGB sulla vostra scrivania con questa dock Thunderbolt 4 di Razer

Razer ha annunciato una nuova dock Thunderbolt 4, accessorio pensato per dare un tocco di colore alla vostra scrivania, grazie alla sua integrazione con l’ecosistema Chroma RGB, e che offre tantissime porte per rendere la postazione a prova di futuro.

Il dispositivo, chiamato Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma, viene proposto al prezzo di 329,99$ e possiede un totale di dieci porte, garantendo piena compatibilità con qualsiasi notebook Windows 10 dotato di Thunderbolt 3 o 4 e Mac con Thunderbolt 3, a condizione che eseguano macOS Big Sur. Delle quattro porte Thunderbolt 4 ne dovrete utilizzare una per collegare il vostro computer portatile al dock in alluminio anodizzato, mentre le altre tre potranno esser impiegate per l’erogazione di corrente e l’invio di dati o segnali video. Razer afferma che il dock supporta velocità di trasferimento dati sino a 40Gb/s e fino a due monitor a risoluzione 4K a 60Hz o un singolo monitor 8K a 30Hz, ma non utilizza le tradizionali uscite HDMI o DisplayPort. Infatti, dovrete usare questa dock con un monitor USB-C o Thunderbolt oppure procurarvi degli appositi adattatori.

Sulla parte anteriore, oltre a una porta Thunderbolt 4, c’è anche un lettore di schede SD e un jack audio da 3,5 mm, mentre sul retro troviamo le altre tre porte Thunderbolt 4, il connettore Ethernet RJ-45 e tre USB 3.1 Gen 2 Type-A. La dock viene fornita con un alimentatore da 135W ed è in grado di erogare 90W per caricare il vostro notebook senza ulteriori cavi. Come abbiamo anticipato nell’introduzione, Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma, come dice lo stesso nome, è in grado di sincronizzarsi con il software Synapse di Razer, offendo la possibilità di personalizzare l’illuminazione.

Tuttavia, Razer non è la prima a commercializzare una dock RGB. Infatti, già Western Digital aveva aggiunto la D50 Game Dock NVMe alla sua line up lo scorso anno. Non è una grande sorpresa vedere Razer, conosciuta principalmente come azienda incentrata sul mondo del gaming, realizzare prodotti da ufficio. Nel 2020 aveva creato il suo primo notebook incentrato sulla produttività, il Razer Book 13, nonché alcune periferiche realizzate in collaborazione con Humanscale. La compagnia sta anche aggiornando il suo supporto per computer portatili, il Laptop Stand Chroma V2, offrendo un maggior numero di porte (USB 3.2 Gen 1 sia Type-A che Type-C, HDMI 2.0 e USB-C per l’alimentazione) e un angolo di 18° per migliorare l’ergonomia. Anch’esso è dotato del supporto a Chroma RGB e verrà proposto al prezzo di 150$.