Plex Media Server è una potente soluzione multi piattaforma, dedicata alla creazione e gestione di librerie multimediali con in più il supporto allo streaming di web TV, radio, musica Hi-Fi via Tidal e da poco tempo anche videogiochi arcade vintage. Da oggi, per il momento solo nella versione beta, arriva una nuova e interessante funzionalità che farà felici tutti coloro che usano i vari servizi di streaming video.

Plex Media Center versione Web

I contenuti di Plex normalmente vengono caricati dagli utenti in un archivio, poiché sarà il Media Server ad analizzare e organizzare la libreria e a occuparsi della gestione della riproduzione sui client. La nuova funzionalità appena introdotta, chiamata Plex Discovery, permetterà di fruire di contenuti on-demand di altre piattaforme senza necessità di possedere una copia digitale del contenuto, o di lasciare mai le app Plex.

La funzione discovery che mostra più sorgenti per lo stesso show - Credit: Plex

Sempre più persone hanno diversi abbonamenti a servizi di streaming multimediale in contemporanea come AppleTV, Amazon Prime Video, Disney+, HBO e molti altri, muoversi tra tutte queste piattaforme per cercare cosa vedere potrebbe rivelarsi un problema e Plex vuole risolverlo. Plex Discovery permetterà agli utenti di accedere tramite Plex a tutti questi i servizi (per i quali è comune necessario sottoscrivere un abbonamento) e di combinare e gestire tutte le loro librerie da un’unica lista, senza dover passare da un servizio di streaming all’altro, creando quella che Plex definisce come Universal Watchlist.

Plex Discovery non si limita solo a questi aspetti, tra le nuove funzionalità il media center sarà anche in grado di tenere traccia delle nuove pubblicazioni, notificando l’utente sulla data di lancio e la piattaforma che le offre. Sarà anche possibile utilizzare Discovery per avere accesso ai trailer dei film del momento e integrali nella watchlist, per vederli non appena disponibili.

Il tracker di Plex Discovery al lavoro - Credit: Plex

L’insieme di nuove funzionalità è attualmente disponibile gratuitamente per gli utenti che hanno aderito al programma Beta di Plex. I servizi di streaming supportati sono Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Disney Plus, HBO Max, Hulu , Netflix e molti altri. Ovviamente, Plex Media Center continuerà a offrire gli strumenti di gestione e organizzazione librerie ai quali i suoi utenti sono già abituati.

Se siete interessati a provare Plex Media Server, qui potete trovare la nostra guida di installazione che vi permetterà di convertire un vecchio PC in un potente Media Center su cui sfruttare tutti i vantaggi offerti dal servizio.