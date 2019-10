Praticità e sicurezza: le nuove multiprese a rack di Techly Professional

Studiate appositamente per connettere dispositivi di rete all’interno di armadi rack 19”, garantiscono la massima versatilità e sicurezza di utilizzo.

Techly Professional, partner affidabile e sicuro per tutti i professionisti del settore elettronico ed informatico, grazie alla ricerca continua di soluzioni funzionali ed innovative, propone una linea completa di multiprese per dare una risposta sicura alla molteplice richiesta di energia.

Particolarmente adatte per il collegamento di apparecchi elettrici ed elettronici, sono il frutto di una continua attività di ricerca e di selezione volta a garantire alti standard di qualità ed elevate prestazioni nella totale sicurezza per utenti e apparecchiature.

Le soluzioni offerte da Techly permettono di rispondere alle più svariate esigenze di collegamento elettrico consentendo soprattutto di ottimizzare al meglio lo spazio all’interno degli armadi Rack.

Il tocco di colore offerto dalle finiture rosse permette inoltre di rendere uniche queste multiprese anche per il loro design.

La prima gamma presentata è quella con interruttore dove troviamo il modello I-CASE STRIP-81U: si tratta di una multipresa di alimentazione a 8 posti con interruttore luminoso. Facilmente installabile a rack 19” occupa solo 1 Unità e presenta 8 prese UNEL (italiana/schuko). Il Cavo di alimentazione (H05VV-F 3G 1.5 mm²) da 2 m è disponibile anche nella variante da 3 m nel modello I-CASE STRIP-81U3 ed è dotato di spina italiana 16A 2P+T. Qualora ci fosse la necessità di una connessione in più, il modello I-CASE STRIP-91U offre le medesime caratteristiche con 9 connessioni. La massima capacità di carico per questi modelli è di 3,5 Kw.

Interessanti anche i modelli I-CASE STRIP-81V e I-CASE STRIP-81V2 (stessa versione ma senza interruttore luminoso), design moderno e finiture in colore rosso e nero come tutta la linea, sono delle multiprese di alimentazione a 8 prese UNEL ma con spina di collegamento tipo C14, ideale per il collegamento con UPS. La lunghezza del cavo è di 2m e la massima capacità di carico è 2,3 Kw.

Nella versione da 1,5 unità sono disponibili i modelli I-CASE STRIP-18A e I-CASE STRIP-18A3, multiprese di alimentazione a 8 prese Universali con interruttore luminoso. Sopo provviste di cavo di alimentazione tipo H05VV-F 3G 2.5 mm² con spina italiana 16A 2P+T in versione da 1,8 m o 3 m e hanno massima capacità di carico di 3,5 Kw.

Techly ha realizzato anche il modello I-CASE STRIP-16A una multipresa da 1,5 unità con 6 prese UNEL disponibili, dotata di magnetotermico bipolare, cavo di alimentazione H05VV-F 3G 2.5 mm² con spina italiana 16A 2P+T. Il cavo di alimentazione da 1,8 m è disponibile anche nella variante da 3 m, con codice I-CASE STRIP-16A3 ed entrambi i dispositivi supportano massima capacità di carico di 3,5 Kw.

Molto richiesta anche la linea di multiprese con collegamento Schuko, che troviamo nei modelli I-CASE STRIP-81UDIT e I-CASE STRIP-61UDI. Si tratta di multiprese con 8 prese di connessione Schuko e spina Schuko. I due modelli si differenziano per la presenza nel modello I-CASE STRIP-61UDI di interruttore luminoso e protezione termica ripristinabile. Questo modello inoltre è provisto di cavo di alimentazione da 3m, mentre il modello I-CASE STRIP-81UDIT presenta un cavo standard da 1,8 m. Entrambe le multiprese sono installabili a rack 19” ed occupano 1 U. Disponibile in questa linea anche la versione con protezione magnetotermica, I-CASE STRIP-61UD. La multipresa con magnetotermico presenta una spina di connessione e 6 prese Schuko, cavo di collegamento da 3 m e supporta un carico massimo di 3,5 Kw.

Per completare la gamma troviamo le multiprese I-CASE STRIP-813T e I-CASE STRIP-64. Il primo modello è una multipresa di alimentazione da rack 19″ 1U dotata di 8 prese in uscita IEC320 C13 e una presa in ingresso IEC320 C14. La peculiarità è il cavo removibile che l’utente può adeguare in lunghezza e tipologia di connessione in base alle esigenze. Provvista di protezione termica ripristinabile garantisce una maggiore sicurezza del dispositivo.

Il secondo modello invece è una multipresa da Rack “ibrida” a 10 posti con interruttore luminoso e protezione termica ripristinabile. Le connessioni presenti, infatti, si dividono in 4 prese italiane bipasso + 6 prese VDE C13. È possibile installarla in un rack 19 “occupando solo 1 Unità, dotata di cavo di alimentazione da 2 m supporta una massima capacità di carico di 3,5 Kw.

Tutte le multiprese della linea presentata da Techly, sono realizzate con materiali resistenti e durevoli in conformità con le norme europee vigenti in materia di sicurezza e garantiscono la massima comodità e versatilità di utilizzo.