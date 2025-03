Prestazioni da desktop in formato portatile con ASUS ROG Ally, oggi in SCONTO!

Se state cercando un dispositivo gaming portatile capace di offrire prestazioni eccellenti, questa promozione fa al caso vostro. Infatti, ASUS ROG Ally è disponibile su AliExpress a soli 455,99€, un'occasione unica per acquistare una delle console portatili più avanzate ad un prezzo scontato.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

Questa console portatile si distingue per il display touchscreen da 7 pollici, con risoluzione Full HD e un refresh rate di 120Hz, perfetto per garantire immagini fluide e dettagli nitidi. Al suo interno troviamo il potente processore AMD Ryzen Z1 Extreme, affiancato da 16GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB, componenti che assicurano rapidità nei caricamenti e prestazioni di alto livello. Inoltre, grazie al sistema operativo Windows 11 Home, potrete accedere a una vasta libreria di giochi, tra cui Steam, Xbox Game Pass, Epic Games Store e molte altre piattaforme digitali.

Uno degli aspetti più interessanti di ASUS ROG Ally è la sua flessibilità. Non solo è ideale per il gioco in mobilità, ma offre anche la possibilità di collegare una GPU esterna, incrementando ulteriormente le prestazioni grafiche. Inoltre, la memoria espandibile tramite schede microSD consente di conservare un ampio catalogo di titoli senza preoccuparsi dello spazio disponibile.

Il design ergonomico, unito a un sistema di raffreddamento a doppia ventola, permette di giocare per ore senza surriscaldamenti, mentre la ricarica rapida al 50% in soli 30 minuti garantisce meno interruzioni e più divertimento.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta straordinaria su AliExpress e approfittate del prezzo vantaggioso per portarvi a casa ASUS ROG Ally. Inoltre, in occasione del 15° anniversario di AliExpress, sono disponibili ulteriori sconti e promozioni esclusive, perfette per rinnovare il vostro setup gaming a costi ridotti!

