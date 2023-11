Prezzo SHOCK sul questa scheda audio esterna con DAC! (-38%)

Ci troviamo nel pieno del Black Friday 2023 di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su una scheda audio da gaming davvero imperdibile. La CREATIVE G6 7.1 HD, ideale per PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, è protagonista di un doppio sconto: potrete pagarla solamente 45,75€ invece di 129,99€!

CREATIVE G6 7.1 HD, chi dovrebbe acquistarla?

La Creative G6 7.1 HD, una scheda audio USB esterna con amplificatore cuffie Xamp, è ideale per gli appassionati di videogiochi che desiderano vivere un'esperienza audio altamente immersiva. A prescindere che la vostra piattaforma prediletta sia PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch o PC, questo dispositivo vi offrirà un aggiornamento significativo all'audio di base, trasformando i vostri giochi preferiti in un'esperienza sorprendente.

Inoltre, la modalità Scout vi permetterà di percepire i segnali audio dei vostri avversari, offrendovi un vantaggio competitivo e tornando particolarmente utile se giocate a titoli come gli sparatutto. E se amate i film, rimarrete altrettanto impressionati dalle sue capacità di decodifica Dolby Digital e di suono surround. La scheda audio Creative G6 offre, infatti, una potente combinazione di alta qualità audio, virtualizzazione surround 7.1 e bass boost, mentre l'amplificatore per cuffie fornisce ogni canale audio individualmente per garantire la massima fedeltà audio.

Insomma, la Creative G6 7.1 HD rappresenta un investimento intelligente per chi cerca un'esperienza audio di gioco più coinvolgente, soprattutto a un prezzo così stracciato. Oltre al ribasso del 38% applicato da Amazon, infatti, potrete applicare un ulteriore coupon di 35€ prima di inserire il prodotto nel carrello, arrivando così a risparmiare 84,24€!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta.

N.B.: Vi ricordiamo di spuntare la casella "applica coupon 35€" prima di inserire il prodotto nel carrello.

