Questo microfono Elgato è un AFFARE! (-24%)

Se siete degli streamer, lavorate in un podcast o vi trovate spesso in videochiamata per lavoro e volete incrementare notevolmente la qualità del vostro output audio, non perdetevi questa esclusiva offerta Amazon sul microfono per PC Elgato Wave:3, ora disponibile a 129,99€ rispetto al prezzo consigliato di 169,99€. Si tratta di un risparmio del 24% sul prezzo di listino e del 14% sul minimo raggiunto di recente, ovvero 151,99€.

Microfono Elgato Wave 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il microfono Elgato Wave:3 è pensato per i professionisti dello streaming ma anche per i gamer e per chi si trova spesso in smartworking e ha bisogno di comunicare al meglio con i colleghi. Questo microfono offre registrazioni vocali nitide e dettagliate che si prestano benissimo anche per pocast e registrazioni audio. L'app Wave Link consente di collegarsi a più sorgenti audio e creare mix indipendenti, funzionalità pensata per garantire il massimo della qualità audio a chi lavora nell'ambito dello streaming e della creazione di contenuti.

La tecnologia Clipguard previene le distorsioni audio generando un output qualitativamente ottimo e privo di disturbi. Se siete in cerca di un microfono capace di migliorare notevolmente la qualità delle vostre trasmissioni, podcast, sessioni di gioco e videochiamate, il microfono Elgato Wave:3 è sicuramente un'opzione validissima.

Grazie a uno sconto Amazon del 24%, oggi potete acquistarlo per soli 129,99€ anziché 169,99€. Il microfono Elgato Wave:3 è perfetto per chi lavora in ambito streaming, ma anche per tutti coloro che vogliono la massima qualità audio durante le videochiamate e le sessioni di gioco. Il suo mix di funzioni avanzate, facilità d'uso e versatilità lo rende l'acquisto perfetto per chi cerca un microfono di qualità elevata a un prezzo interessante.

Vedi offerta su Amazon