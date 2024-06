Prime Day 2022: le migliori offerte Windows, Office e Antivirus

Mancano ormai pochi giorni al Prime Day di Amazon, che quest'anno si svolgerà nelle giornate del 12 e 13 luglio, periodo durante il quale il portale e-commerce più famoso al mondo darà modo agli abbonati al suo servizio Prime di accedere a tantissime offerte in esclusiva. Sicuramente sarà un appuntamento imperdibile per tutti coloro che stavano attendendo con ansia la possibilità di acquistare a prezzo scontato tanti prodotti. Tuttavia, Amazon non è l'unico sito che propone offerte incredibili.

Infatti, in vista del Prime Day 2022, Mr Key Shop ha lanciato una serie di sconti davvero irrinunciabili grazie ai quali potrete acquistare sistemi operativi Windows, pacchetti Microsoft Office e i migliori antivirus. Inoltre, utilizzando il codice PRIMETOM10 avrete un ulteriore sconto del 10% sui prezzi, già scontati, presenti sul sito.

Se siete alla ricerca di licenze dei software più popolari, non avete certo bisogno di attendere l'arrivo del Prime Day, dato che Mr Key Shop vi permette sin da ora di acquistare software originali risparmiando notevolmente sul loro prezzo di listino abituale.

Sul web è possibile trovare licenze a prezzi stracciati, ma quello che si pensa sia un buon affare, potrebbe non esserlo affatto, col rischio di perdere i propri soldi inutilmente (basta dare un'occhiata alle recensioni). Proprio per questo motivo, noi vi suggeriamo di acquistare le product key solo su uno degli shop più affidabili online, Mr Key Shop.

Prima di effettuare i vostri acquisti, vi suggeriamo di leggere le nostre guide su come fare il download di Office gratis e come fare il download di Windows 11 gratis.

Cosa comprare per il Prime Day

Il Prime Day è sicuramente un buon momento per acquistare prodotti a prezzo scontato. In particolare, se desiderate assemblare un nuovo PC da zero, potrete acquistare tutti i vari componenti di cui avete bisogno, dalla scheda madre al processore e scheda video. Tuttavia, per far funzionare davvero la vostra build, sarà necessario installare sull'SSD il sistema operativo e tutti i vari programmi necessari per la produttività personale e la protezione dei vostri dati, che potete trovare a prezzi imperdibili su Mr Key Shop.

Alternative al Prime Day, dove acquistare software originali in offerta

Se state cercando principalmente licenze software da usare per il vostro sistema, potete già usufruire delle eccezionali proposte di Mr Key Shop, lo shop online di licenze digitali 100% originali in offerta. Su Mr Key Shop è possibile acquistare Microsoft Office (da Office 2021 alle versioni meno recenti Office 2019, 2016, 2013 e 2010 in moltissime versioni sia per PC che per Mac) e i sistemi operativi Windows (dai più recenti Windows 11 e Windows 10 fino a Windows 7 e 8.1). Potete approfittare degli sconti per acquistare i migliori antivirus in commercio (Avast, Bitdefender, McAfee, Kaspersky, Norton, ESET) e le VPN più sicure (AVAST SecureLine VPN oltre a NordVPN e HMA VPN, prossimamente disponibili) per tenere al sicuro i vostri dati e la vostra famiglia.

Su Mr Key Shop, le product key sono vendute a un prezzo vantaggioso, anche fino al 70% in meno rispetto allo store Microsoft. La spedizione delle licenze è digitale, sono consegnate via e-mail pochi secondi dopo l’acquisto, insieme a istruzioni chiare per una facile attivazione, quindi non ci sono spese di spedizione e questo si traduce in un bel risparmio.

Mr Key Shop è uno store affidabile, come dimostrato dal punteggio di 4,9 su 5 con il 93% di recensioni di grado “eccezionale” su TrustPilot. Mr Key Shop accetta molteplici forme di pagamento sicure, tracciate e certificate, a partire dalle carte di credito fino ad arrivare a PayPal, Amazon Pay, Apple Play e Google Pay. In caso di problemi, potrete contare su un servizio clienti con assistenza specializzata e gratuita sia in italiano che in inglese.

Sul web è possibile trovare tante offerte di licenze software anche a prezzi convenienti, ma bisogna stare attenti. Spesso offerte troppo basse, in particolare sotto i 15€, sono indice di licenze illegali ottenute dal mercato grigio, oppure fanno leva sul prezzo basso per invogliare gli utenti all’acquisto, ma il file di installazione del pacchetto potrebbe nascondere virus, ransomware, malware, trojan, che possono rubare i vostri dati.

Le migliori offerte Windows

Indubbiamente, in occasione del Prime Day, su Mr Key Shop spiccano le offerte sui sistemi operativi Windows, praticamente indispensabili per qualsiasi PC. Inoltre, vi rammentiamo che, grazie al codice PRIMETOM10, potrete risparmiare il 10% sui prezzi, già scontati, presenti sul portale.

Si parte da Windows 7 sino ad arrivare al più recente Windows 11 Pro. Ricordiamo anche che acquistando una licenza Windows 10 potrete ottenere l'aggiornamento gratuito a Windows 11. Ad esempio, potete acquistare Windows 10 Professional, scontato sin da subito sullo shop a 39,90€ (rispetto ai 149,99€ di listino), a soli 35,91€ utilizzando il codice PRIMETOM10 in fase di checkout, mentre Windows 11 Professional ad appena 71,91€, sempre usando lo stesso codice, rispetto ai 179,90€ di listino (e ai 79,90€ già scontati del portale).

Le migliori offerte Office

Ovviamente Mr Key Shop è anche il luogo ideale per acquistare licenze dei pacchetti Office a prezzi incredibili. Microsoft Office è la suite di applicazioni che copre tutti i compiti tipicamente d’ufficio (e non solo), dalla stesura di testi alla realizzazione di presentazioni, senza dimenticare la creazione di fogli di calcolo, la gestione di database o la progettazione di materiali unici e originali. La suite Office, infatti, è composta da varie applicazioni, ognuna destinata a uno specifico compito: Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher e Outlook.

Su Mr Key Shop potete acquistare Office 2021 per PC e Mac, fino a versioni meno recenti, come Office 2010. Facciamo presente che acquistare Office 2013 su store come Mr Key Shop a breve sarà l'unico modo per avere la suite, perché questa versione non sarà più supportata da Microsoft, in quanto terminerà il suo ciclo vitale il prossimo aprile e di conseguenza non sarà più aggiornato né esisterà la pagina per il download sul sito Microsoft. Destino già subito da Office 2010 non più supportato tanto che la pagina di download non è più disponibile sullo store Microsoft. Se per qualsivoglia esigenza siete interessati a versioni non più supportate, dovrete necessariamente rivolgervi a un fornitore come Mr Key Shop per ottenere il file di installazione in modo sicuro e garantito.

Le migliori offerte Antivirus

Viste le insidie della rete, è necessario proteggere il proprio sistema e i dati in esso memorizzati da eventuali malintenzionati, hacker, virus e malware in generale. Anche in questo caso, Mr Key Shop corre in vostro aiuto permettendovi di acquistare le licenze dei migliori software antivirus, come Kaspersky, ESET, McAfee, Bitdefender, Avast e Norton, in moltissime versioni per PC, Mac, Android e iOS a prezzi davvero imperdibili!

Le migliori offerte Windows Server

Concludiamo la carrellata delle offerte di Mr Key Shop con le licenze di Windows Server, indispensabili per le aziende di qualsiasi dimensione. Anche in questo caso, la scelta è piuttosto vasta, spaziando da Windows Server 2012 a Windows Server 2022 in varie edizioni, a seconda della tipologia di utilizzo.

Il Prime Day parte in anticipo con le eccezionali offerte di Mr Key Shop. Se state cercando licenze Windows, Office o un nuovo antivirus, non dovete attendere oltre! Sfruttate sin da subito gli incredibili sconti di Mr Key Shop e non dimenticatevi di inserire il codice PRIMETOM10 per ottenere un ulteriore 10% di sconto!

Mr Key Shop è indubbiamente uno shop affidabile, accetta tanti tipi di pagamento sicuri e tracciati, garantisce una consegna immediata in formato digitale delle licenze acquistate e fornisce la garanzia "soddisfatti e rimborsati" con la quale potrete avere la restituzione completa dell'importo pagato in caso di problemi o ripensamenti.