Privacy totale con SurfShark: VPN, email sicure e uno sconto imperdibile dell'87%

Siete alla ricerca di una VPN e volete approfittare di uno sconto irripetibile? Oggi è il momento perfetto per scegliere SurfShark VPN, che propone uno sconto eccezionale fino all’87%. Grazie a questa offerta, potrete garantirvi un servizio di alta qualità per la protezione della vostra privacy online, spendendo soltanto circa 2€ al mese. SurfShark offre tre diversi piani tra cui scegliere: Starter, One e One+. Vediamo quali caratteristiche li contraddistinguono e a chi possono essere più utili.

Quale piano SurfShark fa per voi?

Il piano Starter è pensato per chi cerca un livello di sicurezza base ma solido. Offre la protezione VPN con crittografia avanzata e blocca minacce come malware e tracker, permettendo inoltre di collegare un numero illimitato di dispositivi. Questo pacchetto è ideale per chi vuole proteggere la propria navigazione senza complicazioni, mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Se invece avete bisogno di funzionalità più avanzate, il piano One potrebbe fare al caso vostro. Oltre alle caratteristiche dello Starter, include SurfShark Alert, un sistema di notifica in caso di violazioni di dati personali, come email o password, e SurfShark Search, un motore di ricerca privato che garantisce una navigazione priva di pubblicità e tracciamenti. Un’opzione perfetta per chi vuole un controllo maggiore sulla propria sicurezza digitale.

Infine, il piano One+ è pensato per chi desidera il massimo della protezione. A tutte le funzionalità del piano One, aggiunge un servizio di backup cloud criptato, ideale per conservare in sicurezza i propri file più importanti e accedervi da qualsiasi luogo. Questo piano è la scelta migliore per chi lavora da remoto o ha necessità di proteggere dati sensibili con un livello di sicurezza superiore.

