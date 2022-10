Circa tre mesi fa, vi abbiamo riportato che il produttore cinese Birentech era pronto a lanciare BR100, la GPU general-purpose più potente mai realizzata in Cina, che può contare su ben 77 miliardi di transistor. Il chip avrebbe dovuto essere costruito su un nodo di processo a 7nm, sfruttando il design 2.5D CoWoS di TSMC e presentando 300MB di cache on-chip e 64GB di HBM2e con una larghezza di banda di memoria di 2,3TB/s, nonché il supporto a PCIe 5.0 (CXL). Per quanto riguarda le prestazioni, si parlava di un massimo di 2.048TOPS (INT 8), 1.024TFLOP (BF16), 512TFLOP (TF32+) e 256TFLOP (FP32); numeri di tutto rispetto, superiori anche all’Ampere A100 di NVIDIA, ma ancora lontani da Hopper H100.

Purtroppo, i piani di Birentech dovranno essere rivisti, in quanto, a causa delle nuove norme statunitensi e della concorrenza di NVIDIA, la GPU non potrà essere più prodotta da TSMC. Una fonte anonima di Bloomberg ha infatti affermato:

La decisione è legata alle informazioni di dominio pubblico secondo cui i prodotti di Biren superano i chip A100 di NVIDIA Corp. che sono ora vietati per il mercato cinese. Sebbene TSMC non sia giunta a una conclusione sul fatto che i prodotti di Biren soddisfino la soglia statunitense per le restrizioni, il produttore di chip taiwanese ha deciso di interrompere le forniture alla startup cinese per il momento.