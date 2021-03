Project Hazel, la mascherina hi tech di Razer diventa realtà

Razer ha confermato questa settimana che la sua mascherina conosciuta come Project Hazel, il cui prototipo è stato mostrato in occasione del CES 2021 a gennaio, diventerà un vero e proprio prodotto in vendita. Questa settimana, durante il live streaming del Tom’s Hardware Show, Mike Scharnikow, senior marketing manager di Razer, ha confermato il proseguimento dei lavori su Project Hazel:

Abbiamo avuto un sacco di ottimi… feedback su questo prototipo al CES ed è qualcosa su cui stiamo effettivamente uscendo dalla fase prototipale, intraprendendo un percorso verso la produzione di massa. Per prima cosa vogliamo farlo uscire, assicurarci che sia un ottimo prodotto e che sia qualcosa che i nostri fan e i nostri clienti amano e stanno davvero utilizzando nel miglior modo possibile. E poi possiamo trovare modi per mettere colori diversi su di esso per la personalizzazione ed altro ancora.

Scharnikow ha confermato che la maschera è N95-compliant con ventilazione attiva. Razer sembra intenzionata a mantenere gran parte della caratteristiche tecniche presenti nel prototipo, come la serie di altoparlanti che utilizza la tecnologia dell’amplificatore vocale di Razer per «catturare la vostra voce dall’interno della maschera e riprodurla in modo molto nitido, chiaro, modo naturale al mondo esterno». Non potevano di certo mancare LED RGB personalizzabili in grado di fornire informazioni sulla batteria e una banda in silicone per sigillare la maschera contro il vostro viso per evitare che gli occhiali si appannino.

Razer è nota come una delle maggiori aziende produttrici di accessori gaming, ma Scharnikow ha sottolineato che è stata coinvolta anche nella lotta alla pandemia di COVID-19, ad esempio tramite la conversione di alcune delle sue strutture di produzione per creare mascherine e donandone un milione a strutture mediche.

Scharnikow non ha potuto annunciare una data per il lancio della “mascherina del futuro”, ma ulteriori dettagli saranno forniti nel corso dei prossimi mesi.