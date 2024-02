SVENDITA TOTALE: Set mouse e tastiera ricaricabile al -20%

Se siete alla ricerca di una tastiera dal profilo sottile, accompagnata da un mouse ergonomico ambidestro adatto a migliorare la vostra produttività, vi consigliamo di considerare il set Trust Lyra. Questo pacchetto è attualmente disponibile a un prezzo vantaggioso su Amazon, grazie a uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Approfittando di questa offerta, potrete portarvi a casa questo set di periferiche per PC al modico prezzo di 40€, beneficiando così di un risparmio di 10€, che non sono pochi considerando l'importanza di avere attrezzature di qualità per migliorare l'efficienza nel lavoro.

Set Trust Lyra, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set composto da una tastiera e mouse wireless Bluetooth rappresenta la soluzione ideale per coloro che si impegnano a vivere e lavorare in modo sostenibile. Con fino all'84% di materiali riciclati nella sua composizione, questo kit si rivolge agli ecologisti e a chiunque preferisca prodotti eco-friendly, offrendo un'opzione eccezionale senza compromessi sulla qualità e le prestazioni.

La praticità non viene meno, grazie alla capacità di connessione simultanea con fino a tre dispositivi e una batteria ricaricabile che assicura fino a 6 mesi di autonomia. È quindi perfetto per gli utenti multi-dispositivo che non vogliono sacrificare la comodità per la sostenibilità.

Il Trust Lyra si adatta ovviamente a una varietà di sistemi operativi, inclusi Windows, MacOS, iOS, Android e Chrome OS, rendendolo un set versatile per chi utilizza più piattaforme. Il design moderno e compatto, unito ai tasti scissor di stile laptop, offre una digitazione confortevole e produttiva sia per il lavoro che per l'intrattenimento. E se siete ambidestro, apprezzerete ancora di più il formato del mouse.

