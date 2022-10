Halloween si avvicina, e AK Informatica lancia il suo evento a tema, Hakalloween, la promo stagionale che prevede diverse offerte con pezzi limitati e componenti di fascia alta.

In occasione di Halloween 2022, AK Informatica lancia due computer in edizione speciale, creati appositamente per questo evento promozionale, ovvero Hansel e Gretel, due PC gaming dalle specifiche di tutto rispetto e a un prezzo speciale.

Ricordiamo che i partner dell’iniziativa includono AMD, Intel, NVIDIA GeForce RTX, MSI Gaming Italia, WD Black, Western Digital, Kingston FURY, Sharkoon, dunque vi consigliamo di tenere d’occhio la pagina ufficiale dell’evento per non perdervelo!

Promo speciale Hakalloween – Hansel & Gretel

Per la spooky season 2022, AK Informatica ha assemblato due PC gaming, Hansel e Gretel, rispettivamente con CPU AMD e Intel, scheda video GeForce RTX 3060 Ti e altri componenti pensati per il gaming, come potete vedere subito sotto.

HANSEL

Il primo dei due RIG Special Edition proposti da AK Informatica per HAKALLOWEEN 2022 è Hansel, con processore AMD Ryzen 5 5600X e grafica RTX 3060 Ti, abbinati a 16GB di RAM DDR4 e SSD NVMe da 1TB. Si tratta di una configurazione perfetta per giocare in Full HD a refresh rate elevati, anche 240Hz, nonché per godere di alcuni titoli anche in Quad HD a 60 FPS o più. Qui di seguito vi lasciamo le specifiche complete della configurazione:

Processore AMD Ryzen 5 5600X

Scheda Video MSI GeForce RTX 3060 Ti

Scheda Madre MSI MAG B550 Tomahawk Max WiFi

Memorie Kingston FURY 16GB DDR4

Dissipatore MSI MAG CoreLiquid C240

SSD WD Black SN770 1TB

Hard disk Western Digital Blue 1TB

Alimentatore Sharkoon SHP 600W 80 PLUS Bronze

Case Sharkoon RGB Flow

Durante il periodo promozionale potete acquistarlo a 1.799€ anziché 2.149€

Acquista ora Hansel a prezzo speciale

GRETEL

Gretel è una configurazione molto simile alla precedente, che però abbina alla RTX 3060 Ti un processore Intel, per la precisione un Core i5-12400. Anche in questo caso troviamo 16GB di RAM DDR4 un SSD NVMe da 1TB. Un po’ come Hansel, anche Gretel si presta molto bene al gaming in Full HD ad alto refresh rate o in Quad HD a 60 FPS. Qui sotto potete trovare le specifiche complete di questa configurazione:

Processore Intel Core i5-12400

Scheda Video MSI GeForce RTX 3060 Ti

Scheda Madre MSI MAG B660 Tomahawk WiFi DDR4

Memorie Kingston FURY 16GB DDR4

Dissipatore MSI MAG CoreLiquid C240

SSD MSI Spatium M390 1TB

Hard disk Western Digital Blue 1TB

Alimentatore 600W 80 PLUS Bronze

Case MSI MAG Forge 112R

Acquista ora Gretel a prezzo speciale