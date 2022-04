QNAP, il noto brand produttore di dispositivi NAS e altre soluzioni di archiviazioni, ha annunciato l’arrivo del NAS HS-264, dotato di processore Intel quad-core, due porte 2,5 GbE e due uscite HDMI in 4K.

Il nuovo dispositivo NAS supporta due hard disk o SSD SATA a 6 Gbps da 2,5 o 3,5 pollici con possibilità di effettuare l’hot-swap e monta 8 GB di memoria non espandibile. Grazie alle porte 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M), l’unità offre la possibilità di effettuare backup, condividere contenuti e trasmettere in streaming ad alta velocità.

Inoltre, il NAS offre due porte HDMI e due porte USB 3.2 Gen 2 Tipo A per il collegamento a più dispositivi audio/video o unità di espansione, con il supporto completo dello streaming multimediale tramite Plex, Android TV, Apple TV o DLNA. Inoltre, è compatibile con il telecomando QNAP RM-IR004.

Il dispositivo NAS HS-264 è compatto ed elegante, tanto da star bene anche in salotto - Fonte: QNAP

Dal punto di vista della sicurezza, il nuovo QNAP NAS HS-264 dispone della crittografia con accelerazione hardware Intel AES-NI, che consente di proteggere i dati senza influire negativamente sulle prestazioni del dispositivo.

Nello specifico, il processore è un Intel Celeron N5105 quad-core a 2,0 GHz, che dovrebbe fornire ottime prestazioni anche in 4K nella trasmissione di contenuti multimediali in streaming.

Anche questo modello prosegue la strada intrapresa da QNAP nella realizzazione di dispositivi NAS silenziosi per via dell’architettura fanless, dunque nemmeno il NAS HS-264 è dotato di ventole, il che rende questo prodotto ideale anche per gli utenti domestici che non dispongono di un cabinet o una zona NAS dedicata. Ciò è rafforzato anche dal design compatto, che consente di posizionare il NAS anche in salotto, grazie all’ingombro minimo e al design elegante.

Per maggiori informazioni su disponibilità e prezzi, consultate il sito web ufficiale di QNAP.