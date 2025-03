Quando sarà aggiornato Windows? Lo svela una roadmap

Quando verrà rilasciata una nuova funzione per Windows 11? La risposta non è mai semplice, ma fortunatamente le cose stanno per cambiare. Microsoft ha finalmente riconosciuto uno dei problemi più sentiti dalla sua base di utenti professionali: la mancanza di trasparenza riguardo ai tempi di sviluppo e implementazione delle novità nel suo sistema operativo. Dopo anni di critiche per un processo di testing caotico e poco prevedibile, l'azienda di Redmond ha annunciato il lancio di un nuovo sito web dedicato alla roadmap di Windows, pensato specificamente per offrire chiarezza sul percorso di evoluzione del sistema operativo.

Il Windows Insider Program, nato con l'intento di testare le novità prima del rilascio ufficiale, è diventato paradossalmente parte del problema. Le nuove funzionalità spesso saltano i canali sperimentali previsti o, in alcuni casi estremi, evitano completamente il programma Insider, apparendo direttamente nelle versioni pubbliche. Questo approccio ha reso estremamente difficile per gli amministratori IT pianificare l'implementazione delle novità all'interno delle loro organizzazioni.

La nuova roadmap promette di cambiare questo scenario, offrendo una visibilità senza precedenti sullo stato di sviluppo delle funzionalità. Gli utenti potranno consultare un portale che indica chiaramente quali novità sono in fase di test, quali in distribuzione graduale e quali già generalmente disponibili. In molti casi, Microsoft fornirà anche una finestra temporale indicativa per il rilascio, elemento prezioso per la pianificazione aziendale.

Una risposta alle esigenze dei professionisti IT

Microsoft ha riconosciuto apertamente il problema: "Abbiamo avuto il privilegio di parlare con migliaia di professionisti IT in tutto il mondo riguardo alla gestione di Windows... una cosa emerge forte e chiara: la necessità di maggiore trasparenza su cosa viene rilasciato e quando, in modo da poter gestire i cambiamenti per il vostro parco macchine". L'azienda ha definito la roadmap "un passo avanti nell'aumentare la trasparenza".

La struttura della roadmap è stata progettata per essere intuitiva e immediata, permettendo di identificare rapidamente lo stato di avanzamento delle diverse funzionalità.

La roadmap è solo il primo passo verso una comunicazione più aperta con la community.

È importante notare che Microsoft ha specificato come le funzionalità incluse nella roadmap restino soggette a modifiche e potrebbero essere cancellate o ritardate in qualsiasi momento. Questo livello di incertezza è inevitabile nel processo di sviluppo software, ma almeno ora gli utenti avranno un punto di riferimento ufficiale per monitorare i progressi.

Attualmente, la roadmap copre solo Windows 11 nella sua versione client, escludendo altre edizioni come Windows Server. Si tratta di una limitazione significativa che Microsoft dovrà presumibilmente affrontare in futuro, soprattutto considerando l'importanza delle edizioni server nell'ecosistema aziendale.

Al momento del lancio, il portale include solo un numero limitato di nuove funzionalità, ma ci si aspetta che presto si espanda per includere ogni modifica e aggiunta introdotta nel Programma Insider. Questa evoluzione sarà fondamentale per trasformare la roadmap da semplice vetrina a strumento essenziale per la pianificazione IT.