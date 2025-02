Quanto è veloce la RX 9070 XT? Parecchio, secondo le prime indiscrezioni

In rete è trapelato un briefing tenuto da AMD sulle nuove Radeon RX 9070 XT e RX 9070, in arrivo sul mercato nella prima settimana di marzo e basate sulla nuova architettura RDNA 4. Sappiamo già per certo, vista la conferma di AMD in tempi non sospetti, che le schede puntano alla fascia media e medio alta del mercato, lasciando il segmento top alle RTX 5080 e 5090 di NVIDIA; ma come si comportano le nuove GPU?

Stando alle indiscrezioni, la RX 9070 XT è fino al 168% più veloce in ray tracing della RX 7900 GRE, superata in media del 42% in rasterizzazione a risoluzione 4K. I dati emersi vanno presi con le pinze non essendo ufficiali, ma considerando che si tratterebbe di test effettuati da AMD, potremmo considerarli verosimili.

A colpire maggiormente sono ovviamente i progressi fatti nel ray tracing, che sembra gestito decisamente meglio dalla nuova architettura RDNA 4, anche se probabilmente NVIDIA rimane ancora superiore. In rasterizzazione invece la RX 9070 XT potrebbe offrire prestazioni simili a quelle di una RTX 4080 SUPER, o della nuova RTX 5070 Ti.

Dai dati emerge anche un confronto tra RX 9070 XT e RX 9070 "liscia", che risulta circa il 15-18% più lenta. La sorella minore dovrebbe superare del 20% la RX 7900 GRE, sia in 4K che in 1440p.

Grandi assenti dai dati emersi finora le GPU NVIDIA, nonché la ex top di gamma RX 7900 XTX. Mancano anche novità legate alla tecnologia FSR, che forse potrebbe non essere oggetto di importanti aggiornamenti, a differenza di quanto accaduto al DLSS di NVIDIA.

Maggiori dettagli sulla nuova serie Radeon RX 9070 verranno svelati il 28 febbraio, data della presentazione ufficiale dei prodotti, quindi non ci resta che aspettare per scoprire se AMD svelerà altre informazioni in merito alle prestazioni, magari con qualche confronto in più.