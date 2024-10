Questa bellissima GPU MSI a tema S.T.A.L.K.E.R. 2 vi regala il gioco

MSI ha in serbo una bella sorpresa per i fan di S.T.A.L.K.E.R.: il famoso leaker momomo_us ha condiviso su X le immagini di una NVIDIA RTX 4070 Ti Super Gaming Slim in edizione limitata, dedicata al videogioco S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, in uscita il 20 novembre (potete preordinarlo su Amazon).

Questa versione speciale della RTX 4070 Ti Super si distingue per il suo design ispirato all'ambientazione post-apocalittica del gioco. La scheda presenta una colorazione che mescola verde militare, nero opaco e accenti gialli, con grafiche di S.T.A.L.K.E.R. 2 sulle ventole. Il look consumato della scocca simula l'effetto dell'ambiente ostile di Chornobyl.

Il backplate mantiene lo stile usurato, mentre il dissipatore e la parte laterale conservano i colori originali argento e nero opaco con il logo MSI RGB. È inclusa anche una staffa di supporto PCIe a tema S.T.A.L.K.E.R. 2.

MSI punta sui fan di S.T.A.L.K.E.R. con questa edizione speciale.

Questa edizione limitata non avrà specifiche diverse rispetto a quella standard, ma chi la acquisterà otterrà anche il gioco. Sulla scatola della GPU è infatti possibile notare uno sticker con la copertina del gioco e la dicitura "Free game included".

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Il nuovo capitolo della serie, sequel di S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl del 2007, è ambientato dopo una seconda esplosione avvenuta nel 2006 nell'universo del gioco. Sviluppato con l'Unreal Engine 5, offre un mondo aperto di 64 km² da esplorare.

Il gameplay viene descritto come un mix di sparatutto in prima persona, horror e simulazione immersiva, con una storia non lineare e finali multipli basati sulle scelte del giocatore. L'ambientazione sci-fi si ispira liberamente al vero disastro di Chornobyl, popolata da nemici mutanti.

Per approfondire lo sviluppo del gioco, è disponibile un documentario di un'ora e mezza che offre uno sguardo dietro le quinte della creazione di questo atteso sequel.