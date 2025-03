Questa BELLISSIMA tastiera Akko unisce tradizione e innovazione, oggi in SCONTO!

Se state cercando una tastiera meccanica premium e versatile, la Akko JIN01 Santorini/Tokyo è un'opzione imperdibile. Attualmente disponibile su AliExpress a soli 118,03€, questa tastiera offre un design compatto ed elegante con materiali di qualità. Inoltre, acquistando due pezzi, potrete ottenere un ulteriore sconto del 5%, rendendo l'offerta ancora più conveniente.

Tastiera Akko JIN01, perché acquistarla?

Akko JIN01 Santorini/Tokyo presenta una struttura in alluminio con layout al 65% e montaggio a guarnizione (gasket mount), che garantisce un'esperienza di digitazione più morbida e confortevole. Grazie alla tecnologia a guarnizione, i tasti offrono una sensazione più ammortizzata e una maggiore flessibilità, riducendo l'affaticamento durante le lunghe sessioni di scrittura o gaming.

Dotata di switch lineari Akko Rosewood, questa tastiera assicura un'attuazione fluida con una forza di attuazione di 40 ± 5gf e una corsa totale di 4,0 mm. Gli switch hot-swappable a 5 pin permettono di personalizzare facilmente l'esperienza di digitazione, sostituendo gli switch con quelli preferiti senza bisogno di saldature.

Grazie al supporto per Bluetooth 5.0, multi-host 2.4GHz (con ricevitore) e connessione cablata USB Type-C, Akko JIN01 offre la massima flessibilità per lavorare su più dispositivi contemporaneamente, come PC, tablet e smartphone. La batteria da 4000mAh garantisce un'autonomia prolungata, perfetta per chi necessita di una tastiera sempre pronta all'uso.

I keycaps in PBT con profilo Cherry e tecnologia Dye-Sub assicurano una resistenza superiore, evitando lo scolorimento nel tempo. La retroilluminazione RGB personalizzabile, gestibile tramite Akko Cloud Driver, permette di scegliere tra oltre 16 milioni di colori per tasto, regolando luminosità e velocità degli effetti animati.

Con un prezzo di 118,03€ su AliExpress, e uno sconto extra del 5% per l'acquisto di due pezzi, Akko JIN01 Santorini/Tokyo rappresenta una delle migliori tastiere meccaniche disponibili per chi cerca qualità, comfort e prestazioni elevate.

