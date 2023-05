Se siete alla ricerca di un metodo sicuro per conservare i vostri dati e, magari, avete anche voglia di portare il vostro piccolo archivio sempre con voi, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta, che Amazon sta proponendo in concomitanza della sua Gaming Week, anche se il prodotto non è ovviamente a tema.

Sul portale è infatti disponibile un’ottima memoria flash a marchio Lexar, la cui particolarità è quella di disporre di un modulo per la lettura delle impronte digitali, utile allo sblocco delle informazioni contenute nella pennetta! Stiamo parlando della Lexar JumpDrive Fingerprint, disponibile in vari formati, e qui in sconto a soli 30,40€ nel formato di base da 32 GB!

Un prodotto degno dei migliori Amazon Finds e che, non a caso, ha riscosso anche una certa curiosità su social come TikTok! Disponibile in formati che vanno dai succitati 32 GB sino ad un massimo di 256 GB, questa pennetta USB dispone di un sistema di sblocco biometrico che è in grado di archiviare fino a 10 impronte digitali diverse così che, volendo, più di una persona possa accedere alle informazioni in essa contenute.

Una volta salvata la propria impronta, basterà semplicemente posizionare il dito sull’apposita sezione della pennetta (ovviamente questa deve essere connessa perché il tutto funzioni) per poter sbloccare le info al suo interno e poter continuare ad utilizzarla. Va inoltre sottolineato che, oltre al meccanismo di sicurezza tramite impronta, la pennetta in questione è dotata, in ogni suo formato, anche di crittografia AES a 256 bit, utile a tenere i file ancor più protetti.

Infine, come ogni unità flash che si rispetti, non è inoltre necessario alcun software per l’utilizzo, anche se specifichiamo che questo prodotto è compatibile solo con sistemi Windows, e non dispone di alcuna compatibilità con i prodotti Apple.

