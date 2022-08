Internet Downloader Manager è un’estensione fake per il browser Google Chrome già scaricata oltre 200 mila volte.

Sebbene si spacci per un normale programma di gestione dei download, in realtà si tratta di un adware, con le solite funzionalità: aprire link indesiderati, cambiare il motore di ricerca predefinito sul browser, riempire lo schermo di messaggi pop-up che invitano l’utente a scaricare aggiornamenti e patch, nonché altri programmi indesiderati.

Molti utenti vengono tratti in inganno poiché esiste un programma legittimo con lo stesso nome, Internet Download Manager di Tonec, che offre anche estensioni per Mozilla Firefox e Chrome. Tuttavia, la vera estensione per Chrome si chiama IDM Integration Module. L’azienda stessa ha affrontato l’argomento sulle proprie FAQ, avvisando che tutte le estensioni di IDM presenti sul Google Store sono false e non devono essere utilizzate.

L'unica estensione IDM legittima è questa.

La versione fake di Internet Download Manager di cui vi parliamo oggi è gestita da un sito web chiamato “Puupnewsapp“, che non linkeremo per motivi di sicurezza, e promette di aumentare del 500% la velocità di download grazie a un software speciale specializzato per il download di file di grandi dimensioni.

A parte questa affermazione, discutibile di per se, anche le istruzioni fornite dall’estensione fake destano non poche perplessità, ad esempio prevedendo l’installazione di altri programmi dopo aver installato l’estensione.

Inoltre, anche le recensioni su Google Store sono abbastanza auto-esplicative, e già dal 2019 gli utenti segnalano questo adware, il che, insieme ai test fatti da BleepingComputer conferma che occorre stare alla larga dall’estensione.

Come sempre, prima di installare le estensioni per browser, è bene fare qualche ricerca, assicurarsi che provenga da una fonte attendibile (ad esempio la spunta blu presente sotto il nome dell’estensione) e leggere quante più recensioni possibile, onde evitare situazioni poco piacevoli.