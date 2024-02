Questa potrebbe essere la funzione più inutilmente strana che YouTube abbia mai rilasciato

YouTube sta sperimentando un modo piuttosto insolito per organizzare i video: feed basati sul colore. Potreste, infatti, notare una scheda sull'app per Android con la scritta "Hai voglia di qualcosa di nuovo?" che consente di "Creare un feed di video in base al colore e goderti l'esplorazione".

Le opzioni sono rosso, verde e blu, forse per corrispondere ai toni RGB. Selezionandone una, la parte superiore del carosello di filtri, già personalizzato con i tuoi interessi, scorre fino in fondo, utilizzando il colore effettivo al posto del bianco per l'accento.

YouTube sembra basarsi sulla miniatura (e forse sul video completo) per individuare la tonalità predominante, seguendo il concetto di Material You Dynamic Color. Alcuni utenti potrebbero apprezzare questo modo di navigare, evocando l'organizzazione delle schermate principali in base ai colori delle icone delle app.

In generale, questi feed appaiono un po' strani, poiché i colori non sembrano correlati al tema di un video, a meno che YouTube non disponga di dati/test che dimostrino il contrario. I filtri sembrano, infatti, più adatti a un'esperienza come YouTube Music.

Questa novità si aggiunge ad altre esperienze di scoperta come "Nuovo per te" e persino a un pulsante di azione galleggiante "Sto ascoltando qualcosa", ancora in fase di test. La userete?