Oltre 150€ in meno su questa scheda madre Asus ROG (-34%)

Come saprete, la scheda madre rappresenta il punto di partenza di ogni PC. La scelta di un modello adeguato è quindi cruciale, non solo per assicurarsi prestazioni ottimali nell'immediato, ma anche per garantire una maggiore facilità di aggiornamento in futuro. In questo contesto, la Asus ROG STRIX Z790-H GAMING si distingue come una delle più prestigiose sul mercato. Recentemente, abbiamo notato un significativo ribasso nel prezzo di questo modello, un trend che continua anche oggi, con un'offerta che porta il suo costo a soli 304,93€, rispetto al prezzo originale di 459€.

Asus ROG STRIX Z790-H GAMING, chi dovrebbe acquistarla?

Asus ROG STRIX Z790-H GAMING è la scheda madre ideale per gli appassionati di gaming e per chi vuole assemblare un PC all'avanguardia. Grazie al supporto per i processori di 13a e 12a generazione Intel Core, questo modello è perfetto per chi cerca performance di alto livello e non vuole fare compromessi sulla potenza. Con il supporto fino a 128 GB di RAM DDR5, è in grado di offrire un'esperienza di gioco fluida e tempi di caricamento rapidissimi, elementi essenziali per i giocatori che pretendono il massimo.

Oltre alle prestazioni, la Asus ROG STRIX Z790-H GAMING soddisfa anche l'esigenza di una connettività eccellente, con il suo Wi-Fi 6E e LAN 2.5G che assicurano una connessione stabile e veloce, ideali per il gaming online. La possibilità di personalizzare poi la propria postazione con ASUS Aura Sync e le varie opzioni di connettività, inclusi PCIe 5.0, HDMI 2.1, e Thunderbolt 4, rendono questa scheda madre la soluzione perfetta per chi vuole creare un sistema potente ed esteticamente unico.

Proposta a 304,93€, rappresenta come detto una buona occasione per coloro che desiderano spingere al limite le loro configurazioni di PC, a prescindere che si tratti di un update di un computer attuale o di un progetto nuovo basato su una piattaforma Intel.

