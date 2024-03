Questa tastiera gaming meccanica è in OFFERTA al prezzo PIÙ BASSO di sempre! (-25%)

Questa tastiera gaming meccanica è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo di 104,99€, rispetto al suo prezzo originale di 139,99€. Questo si traduce in uno sconto del 25%, con le Offerte di Primavera Amazon che si presentano come un'ottima opportunità per chi cerca una tastiera di alta qualità ad un prezzo conveniente. La tastiera si distingue per il suo design premium con scocca in alluminio, offrendo resistenza e una sensazione di stabilità ineguagliabile. È dotata di caratteristiche distintive come switch e tasti meccanici scambiabili, personalizzazione RGB per ogni singolo tasto e compatibilità con tutti i tasti Glorious.

Tastiera gaming meccanica Glorious, chi dovrebbe acquistarla?

Questa tastiera gaming meccanica è un investimento ideale per gli appassionati di gaming che cercano una combinazione perfetta di design premium, resistenza e personalizzazione avanzata. Con la sua struttura in alluminio, offre una resistenza e una rigidità senza pari, garantendo stabilità durante le lunghe sessioni di gioco. Il layout full-size personalizzato, che include un tastierino numerico senza sacrificare spazio, è particolarmente adatto a chi non vuole rinunciare a funzionalità importanti, pur mantenendo una postazione di gioco ordinata e compatta.

Questa tastiera gaming meccanica presenta un layout QWERTY americano e offre un design e resistenza di alta qualità con una scocca in alluminio che garantisce durabilità e stabilità. Nonostante il suo formato compatto, conserva il tastierino numerico, combinando il meglio delle tastiere full-size con un ingombro ridotto. È dotata di socket hot swap per facilitare l’installazione degli switch meccanici, inclusi i Glorious Fox Switches prelubrificati, garantendo una retroilluminazione RGB nitida e vivace. I tasti sono realizzati in ABS Doubleshot, con un design personalizzato che si illumina elegantemente, offrendo una personalizzazione completa del colore per ogni singolo tasto.

Inoltre, gli switch e tasti meccanici scambiabili facilitano la personalizzazione dell'esperienza d'uso, permettendo agli utenti di modificare la configurazione secondo le proprie preferenze di gioco. Gli appassionati di estetica apprezzeranno anche il sistema di illuminazione RGB per ogni singolo tasto, che permette di creare un'atmosfera da gaming coinvolgente e personalizzata. Questa tastiera gaming meccanica è disponibile al costo di 104,99€, scontato dal prezzo originale di 139,99€. La combinazione di materiali di qualità, capacità di personalizzazione, e design intelligente la rende un'opzione eccellente per gli appassionati di gaming alla ricerca di un prodotto affidabile e esteticamente accattivante.

Vedi offerta su Amazon